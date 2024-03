Oscar 2024: dove vedere Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling?

Nonostante il film Barbie abbia vinto solo un premio Oscar nel 2024, per la Migliore Canzone Originale con il brano "What Was I Made For?" interpretato da Billie Eilish, ha comunque attirato molta attenzione per la vivace interpretazione di Ryan Gosling e dell'apprezzatissima Margot Robbie.

Se non avete avuto l'opportunità di vederlo al cinema lo scorso anno e ora siete curiosi, siete nel posto giusto: in questo articolo, vi fornirò tutte le opzioni disponibili per guardarlo.

Inoltre, se volete scoprire dove vedere anche gli altri film vincitori degli Oscar 2024 vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato!

Dove vedere Barbie in streaming

Al momento Barbie è disponibile per l'acquisto in home cinema su varie piattaforme al prezzo di 4,99€. Vi basterà, dunque, scegliere la piattaforma di cui avete un account e acquistarlo, in modo da averlo in modo permanente nella vostra libreria di film, per guardarlo anche più di una volta.

Dove acquistare Barbie in Blu-Ray al miglior prezzo

Se, invece, siete fan dell'edizione fisica dei film e volete acquistare il Blu-Ray di Barbie, lo potete trovare su Amazon sia nella versione standard che in 4K Ultra HD, e anche in edizione speciale Steelbook.