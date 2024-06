DOPPIO SCONTO! Tastiera gaming Logitech G PRO TKL a SOLI 80€!

Siete alla ricerca di una nuova tastiera da gaming per completare il vostro setup? Allora non potete perdervi questa offerta imperdibile su Amazon per la Logitech G PRO TKL, una tastiera gaming meccanica progettata per professionisti. Con switch clicky GX Blue per prestazioni di alto livello, design portatile senza tastierino per una migliore mobilità del mouse e illuminazione RGB LIGHTSYNC per personalizzare il vostro setup, oggi è disponibile con un doppio sconto sul prezzo originale che fa scendere il prezzo a soli 80€! Infatti, oltre allo sconto del 34% offerto da Amazon, oggi potete applicare un coupon extra di 8,80€ direttamente dalla pagina prodotto.

Logitech G PRO TKL, chi dovrebbe acquistarla?

Logitech G PRO TKL è l'acquisto ideale per i giocatori alla ricerca di una tastiera che offra ottime prestazioni, velocità e precisione di livello competitivo. Questa tastiera meccanica, con i suoi switch clicky GX Blue, offre un click udibile e un feedback tattile solido, soddisfacendo chi predilige una sensazione di digitazione sicura e reattiva. Il suo design tenkeyless, che elimina il tastierino numerico, lascia più spazio per il movimento del mouse, una caratteristica cruciale per chi gioca a giochi che richiedono una grande mobilità e precisione degli spostamenti.

Inoltre, Logitech G PRO TKL è estremamente portatile grazie al suo design compatto e al cavo USB rimovibile, caratteristica che la rende la scelta perfetta per chi partecipa frequentemente a tornei o ha bisogno di una tastiera facilmente trasportabile. Se siete giocatori competitivi o professionisti del settore eSport alla ricerca di una tastiera ottimizzata per prestazioni di alto livello, Logitech G PRO TKL risponde a tutte queste esigenze a un prezzo accessibile.

Con un prezzo ridotto a 80€ e un doppio sconto sul prezzo originale di 134,99€, Logitech G PRO TKL offre una soluzione di alta gamma per i giocatori più esigenti. La combinazione di design compatto, prestazioni avanzate degli switch GX Blue e personalizzazione RGB la rende un acquisto raccomandato per chi cerca un'esperienza di gioco senza compromessi. La possibilità di memorizzare configurazioni di illuminazione e la praticità del cavo rimovibile aggiungono valore all'insieme, rendendolo adatto sia per l'uso quotidiano che per le competizioni professionali.

Nota: ricordate di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 8.80€ durante il checkout!

