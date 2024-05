Days Of Play: incredibili sconti su Gamestop fino al 12 giugno!

Gamestop, così come Sony su Playstation Store, ha dato il via agli attesissimi sconti Days Of Play, offrendo ai giocatori un'opportunità unica di risparmiare su una vasta gamma di giochi, console e accessori Playstation. La promozione, iniziata oggi, continuerà fino al 12 giugno, consentendo ai clienti di approfittare di offerte imperdibili su tantissimi prodotti.

Sconti Days Of Play, chi dovrebbe approfittarne?

Gli sconti Days Of Play di Gamestop sono perfetti per tutti i videogiocatori, dagli appassionati di lunga data ai nuovi arrivati nel mondo del gaming. Durante questa promozione, sarà possibile trovare sconti significativi su una vasta selezione di giochi per Playstation 4 e Playstation 5, oltre a offerte speciali su console e accessori.

Tra le promozioni, spicca la PS5 Slim a 499,98 euro, con la possibilità di ottenere un risparmio fino a 150 euro riportando indietro una PS4 o PS4 PRO. Il bundle PlayStation 5 Slim Digital Ed. + Atrix Twin Charge Dock è disponibile a 399,98 euro, mentre il pacchetto PlayStation 5 Slim + Gift Card 10€ + Blu-Ray 4K di Gran Turismo è venduto a 499,98 euro. Se siete interessati a una PS5 Slim con due controller DualSense, il prezzo è di 559,99 euro invece di 609,99 euro.

Molti giochi Sony sono in offerta per i Days of Play. Tra le promozioni, Marvel's Spider-Man 2 è disponibile a 59,98 euro. Altri titoli in sconto includono Rise of the Ronin, The Last of Us Parte 2 Remastered, Demon's Souls a 39,98 euro, Death Stranding Director's Cut a 19,98 euro, oltre a Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok e Gran Turismo 7. I controller DualSense sono offerti in diverse colorazioni scontate, come Cosmic Red, Midnight Black, Starlight Blue, Galactic Purple, Grey Camouflage, Nova Pink e Cobalt Blue, tutti a 49,98 euro l'uno. Infine, è possibile acquistare il PlayStation VR2 a 499,99 euro, mentre il bundle PS VR2 con Horizon Call of the Mountain è proposto a 549,98 euro.

Grazie a queste promozioni, i giocatori possono portarsi a casa vari prodotti a prezzi eccezionali. Che si tratti di ampliare la propria libreria di giochi, acquistare una nuova console o semplicemente aggiornare gli accessori, i Days Of Play offrono una vasta gamma di opportunità per tutti i gusti e le esigenze. Non lasciatevi sfuggire questi incredibili sconti su Gamestop, validi fino al 12 giugno!

