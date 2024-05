PlayStation Store, arrivano gli imperdibili sconti Days of Play: ecco i migliori

Come vi avevamo già anticipato nelle scorse ore, da questo momento sono ufficialmente disponibili le nuove offerte di PlayStation Store interamente dedicate ai Days of Play, con nuove imperdibili promozioni su alcuni dei videogiochi più amati.

Tra i numerosi sconti disponibili troveremo infatti diverse produzioni digitali scontate su PS Store, alcune delle quali anche di recente uscita: tra queste segnaliamo alcune delle esclusive più amate dai fan, come Marvel's Spider-Man 2, God of War Ragnarok, Rise of the Ronin e perfino Final Fantasy VII Rebirth (se lo preferite fisico, lo trovate scontato anche su Amazon).

Advertisement

Ma questi sono solamente alcuni esempi, che includono anche tantissime produzioni di terze parti imperdibili: per aiutarvi nella vostra scelta, qui di seguito troverete una nostra selezione delle migliori offerte attualmente disponibili su PlayStation Store per i Days of Play.

Days of Play: migliori offerte su PlayStation Store

Alan Wake 2 a 47,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 20%

a 47,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 20% Assassin's Creed Mirage + Valhalla a 38,49€ (anziché 109,99€) - Sconto del 65%

a 38,49€ (anziché 109,99€) - Sconto del 65% Cyberpunk 2077 a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40% Dead Space a 27,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 65%

a 27,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 65% Diablo IV a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Fallout 4 GOTY Edition a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Final Fantasy VII Rebirth a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25%

a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25% Final Fantasy VII Remake Intergrade a 18,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 62%

a 18,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 62% Grand Theft Auto V PS5 a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Gran Turismo 7 PS5 a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38%

a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38% God of War Ragnarok PS5 a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 35%

a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 35% Hi-Fi Rush a 17,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 40%

a 17,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 40% Hogwarts Legacy PS5 a 37,49€ (anziché 74,99€) - Sconto del 50%

a 37,49€ (anziché 74,99€) - Sconto del 50% Horizon Forbidden West Complete a 49,69€ (anziché 69,99€) - Sconto del 29%

a 49,69€ (anziché 69,99€) - Sconto del 29% It Takes Two a 11,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70%

a 11,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70% Lies of P a 41,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 30%

a 41,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 30% Marvel's Spider-Man 2 a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25%

a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25% Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38%

a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38% Mortal Kombat 1 a 29,99€ (anziché 74,99€) - Sconto del 60%

a 29,99€ (anziché 74,99€) - Sconto del 60% MotoGP 24 a 52,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 25%

a 52,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 25% Persona 3 Reload Digital Deluxe a 55,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 30%

a 55,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 30% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Red Dead Redemption a 34,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 30%

a 34,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 30% Rise of the Ronin a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25%

a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25% Skyrim Anniversary Edition a 18,14€ (anziché 54,99€) - Sconto del 67%

a 18,14€ (anziché 54,99€) - Sconto del 67% Star Wars Jedi: Survivor a 35,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 55%

a 35,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 55% Tekken 8 Deluxe Edition a 76,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 30%

a 76,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 30% The Last of Us Parte II Remastered a 39,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 20%

a 39,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 20% Top Spin 2K25 Cross-gen a 59,99€ (anziché 74,99€) - Sconto del 20%

a 59,99€ (anziché 74,99€) - Sconto del 20% WWE 2K24 Cross-gen a 56,24€ (anziché 74,99€) - Sconto del 25%

Attualmente sono disponibili oltre 900 giochi in offerta con i Days of Play di PlayStation Store: vi consigliamo dunque di consultare la lista completa al seguente indirizzo.

Ricordiamo anche che tutte le offerte resteranno valide fino al prossimo 12 giugno: avete dunque circa due settimane di tempo per scoprire tutti gli sconti Days of Play.

Restando in tema di offerte, cogliamo l'occasione per ricordarvi anche che avete ancora una settimana di tempo per approfittare del Pianeta degli Sconti su PS Store.