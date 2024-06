Cyberpunk 2077 Ultimate Edition: IMPERDIBILE con uno SCONTO del 38%!

Se siete alla ricerca di un'opportunità per arricchire la vostra collezione di titoli per Playstation 5, oggi è il vostro giorno fortunato. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition è ora disponibile su Amazon a soli 38,40€, con uno sconto eccezionale del 36% rispetto al prezzo di listino di 59,99€. Un'occasione imperdibile per immergersi nel futuristico mondo di Night City senza spendere una fortuna.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition (qui trovate la recensione del gioco base) è un must per tutti i gamer che vogliono vivere un'esperienza di gioco completa e coinvolgente. Questa edizione include il gioco base insieme a numerosi contenuti aggiuntivi che arricchiscono ulteriormente l'esperienza. Dal punto di vista grafico, il titolo sfrutta appieno le potenzialità della PS5, offrendo un'illuminazione straordinaria, texture dettagliate e tempi di caricamento ridotti. Il gioco, sviluppato da CD Projekt Red, è ambientato in un vasto open world, caratterizzato da una narrativa complessa e ramificata che permette al giocatore di esplorare varie storyline e missioni secondarie.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition vi offre un'esperienza di gioco immersiva nell'oscuro mondo di Night City, dove potrete vivere tutte le storie narrate con gli aggiornamenti allo schema di gioco e tutti i contenuti precedentemente pubblicati, inclusa l'espansione spy-thriller Phantom Liberty. Avrete l'opportunità di diventare un fuorilegge urbano dotato di potenziamenti cyborg e di forgiare la vostra leggenda nelle strade di Night City.

L'acquisto di Cyberpunk 2077 Ultimate Edition su Amazon non solo vi garantisce un notevole risparmio, ma vi offre anche la possibilità di ottenere il gioco comodamente a casa vostra. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta: Night City vi aspetta, pronta a svelare i suoi segreti più oscuri e avvincenti. Approfittate dello sconto del 36% e aggiungete Cyberpunk 2077 Ultimate Edition alla vostra libreria di giochi per PS5 oggi stesso!

Vedi offerta su Amazon