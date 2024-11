Black Friday da gamer: il Luna Controller è in SUPER SCONTO! (-43%)

Cercate un nuovo controller da gaming? Il controller wireless Luna è ora disponibile con una super offerta Black Friday su Amazon a soli 39,99€, rispetto al prezzo originale di 69,99€, permettendovi di risparmiare il 43% sull'acquisto. Questo innovativo accessorio è progettato specificamente per migliorare l'esperienza di gioco su Luna, il servizio di cloud gaming di Amazon. La sua compatibilità è estesa a una vasta gamma di dispositivi tra cui PC Windows, Mac, Fire TV, e molti altri, garantendo un passaggio semplice da uno schermo all'altro e un'esperienza di gioco senza latenze grazie alla connessione diretta ai server di gioco di Amazon tramite Wi-Fi.

Controller Luna wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller wireless Luna è consigliato per appassionati di videogiochi che ricercano un'esperienza di gioco fluida e versatile su diversi dispositivi. Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di apparecchiature, inclusi PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, dispositivi Android, e Smart TV Samsung e LG, si adatta perfettamente alle esigenze di chi desidera spostarsi da uno schermo all'altro senza interruzioni. La funzionalità di passaggio semplice tra uno schermo e l'altro, che consente di mettere in pausa un gioco su un dispositivo e riprenderlo su un altro, risponde alle necessità di chi vuole una soluzione gaming che si integri senza problemi nella propria routine digitale.

Per coloro che prediligono un'esperienza di gioco senza ritardi, il controller wireless Luna si distingue per la sua capacità di collegarsi direttamente ai server di gioco di Amazon tramite Wi-Fi, usando la tecnologia Cloud Direct per garantire bassa latenza. Inoltre, la connettività Bluetooth e USB offre ulteriori opzioni di gioco, rendendolo ideale per chi cerca un controller che sia reattivo e facile da usare su qualunque piattaforma. Le caratteristiche ergonomiche come levette analogiche sfalsate, bumper, grilletti precisi, e tasti azione reattivi, lo rendono un must-have per ogni giocatore che desidera un'esperienza di gioco confortevole ed efficace, sia che si stia godendo il servizio di cloud gaming di Amazon o giocando sui propri dispositivi compatibili.

Disponibile ora a soli 39,99€, rispetto al prezzo originale di 69,99€, il controller wireless Luna rappresenta un'offerta eccezionale per gli appassionati di cloud gaming. La sua compatibilità estesa, la facilità di passaggio tra dispositivi e la connessione a bassa latenza rendono questo controller un must-have per chiunque voglia migliorare la propria esperienza di gioco su Amazon Luna.

Vedi offerta su Amazon