Amazon Luna disponibile anche in Italia: prezzo e dettagli

Il servizio Amazon Luna è arrivato anche in Italia da oggi, 15 novembre, dopo una lunga attesa.

Sono passati diversi anni da quando Amazon ha annunciato Luna, ma il servizio è rimasto in bilico da quando l'azienda ha visto un cambio di leadership, meno di un anno dopo la sua incursione nello streaming di giochi.

Advertisement

Da allora, il nuovo amministratore delegato Andy Jassy ha introdotto un taglio dei costi sempre più aggressivo a livello aziendale per contrastare la correzione di mercato post-pandemia.

Amazon Luna offre attualmente oltre 300 titoli disponibili attraverso diversi livelli di abbonamento chiamati canali.

Dal sito ufficiale tutti gli abbonati a Prime possono iniziare subito a giocare a una selezione di giochi.

Sarà in vendita anche un controller ufficiale e il prezzo di listino è di 69,99 euro, ma fino al 27 novembre costerà 39,99 euro ed è acquistabile sul portale italiano di Amazon.

Luna è disponibile su molti dispositivi che possedete già, come: PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, Chromebook, iPhone, iPad, telefoni Android, smart TV Samsung e LG compatibili.

Con Luna Couch pitwte giocare ai giochi in co-op locale con i vostri amici, anche quando non siete lì con loro (e non devono essere abbonati a Luna per giocare).

È inoltre possibile collegare il vostro account Ubisoft per divertirvi su Luna, con i giochi compatibili dalla libreria Ubisoft Connect (è necessario un abbonamento Prime o Luna+).

I progressi nel gioco e gli acquisti si sincronizzano con il vostro account Ubisoft e con l’app Ubisoft Connect per PC potete accedere e scaricare i giochi Ubisoft acquistati da Luna sul tuo PC.

Il controller Luna comunica direttamente con il cloud, quindi non sono necessarie impostazioni specifiche per ogni dispositivo ed è molto più facile passare da uno schermo all’altro durante la sessione di gioco.

Luna supporta anche altri controller, come quelli di Xbox e PlayStation 4, oltre a mouse e tastiera.

Ricordiamo che pochi mesi fa la "rivale" di Luna Google Stadia è arrivata alla fine del suo ciclo vitale, perché il gigante della tecnologia ha dichiarato ufficialmente la fine del servizio.