Audio TOP, qualità Google: i Pixel Buds Pro 2 oggi costano 50€ IN MENO!

Approfittate dell’offerta esclusiva di Mediaworld per acquistare i nuovi Pixel Buds Pro 2 a soli 199€ invece di 249€. Questi auricolari offrono il perfetto equilibrio tra comfort e innovazione, progettati per adattarsi a ogni situazione e per offrirvi un’esperienza audio di livello superiore.

Grazie ai 45 milioni di punti dati raccolti da orecchie diverse, i Pixel Buds Pro 2 sono incredibilmente comodi e leggeri, ideali da indossare per tutta la giornata. Lo stabilizzatore girevole consente di regolare la stabilità durante le attività fisiche o di adattarli per un comfort ottimale.

Con il chip Tensor A1, il primo progettato da Google per auricolari, godrete di una cancellazione del rumore due volte più efficace rispetto alla generazione precedente. La tecnologia Silent Seal 2.0 si adatta automaticamente all’ambiente 3 milioni di volte al secondo per garantire un isolamento impeccabile.

L’audio è semplicemente straordinario, grazie ai driver da 11 mm che offrono bassi potenti e acuti fluidi. Inoltre, con l’audio spaziale e il tracciamento della testa, l’esperienza d’ascolto diventa ancora più immersiva.

Potrete contare su Google AI e Gemini, che vi permettono di controllare le email, ottenere indicazioni o persino fare brainstorming ad alta voce senza bisogno di estrarre lo smartphone. Il Rilevamento di Conversazioni mette automaticamente in pausa la musica quando iniziate a parlare e la riattiva quando smettete.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per migliorare il vostro ascolto e il vostro stile di vita con i Pixel Buds Pro 2. Rientrano tra i migliori auricolari TWS attualmente in commercio!