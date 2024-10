ASUS ROG Falchion Ace: la tastiera gaming compatta ora con uno SCONTO del 40%!

Se state cercando una tastiera da gaming meccanica di alta qualità, con un design compatto e un prezzo scontato, allora non potete perdervi l’offerta per l'ASUS ROG Falchion Ace su Amazon, ora disponibile a soli 89,99€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo originale di 149,90€. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori tastiere gaming per ulteriori consigli.

ASUS ROG Falchion Ace, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS ROG Falchion Ace è progettata per offrire un'esperienza di gioco eccezionale, grazie agli switch meccanici ROG NX rossi, lubrificati per garantire clic fluidi e silenziosi, e ai tasti in PBT con foam fonoassorbente, che migliorano l'acustica durante la digitazione.

Il design ergonomico della Falchion Ace include tre diversi angoli di inclinazione per adattarsi al meglio alle vostre esigenze di comfort, rendendola perfetta per lunghe sessioni di gioco o lavoro. Inoltre, il pannello tattile interattivo vi consente di regolare facilmente impostazioni come volume, illuminazione e punti di attuazione, personalizzando l’esperienza in modo intuitivo.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa tastiera è la sua illuminazione RGB con Aura Sync, che vi permette di creare effetti di luce unici e sincronizzare la tastiera con gli altri dispositivi del vostro setup. Grazie alla doppia porta USB-C, avrete anche la possibilità di connettere fino a due PC contemporaneamente, semplificando la vostra configurazione e consentendo passaggi rapidi tra un dispositivo e l’altro.

ASUS ROG Falchion Ace è stata realizzata per durare nel tempo, con stabilizzatori pre-lubrificati e un layout compatto che occupa il minimo spazio sulla scrivania, senza sacrificare le funzionalità. Che siate giocatori esperti o professionisti alla ricerca di una tastiera meccanica dalle elevate prestazioni, questa offerta è un’occasione imperdibile. Non lasciatevela sfuggire!

Vedi offerta su Amazon