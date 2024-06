Astrobot: prenotalo ora a PREZZO SCONTATO! (-15%)

Il preorder di Astro Bot è appena diventato disponibile e già promette scintille! Questa entusiasmante avventura sviluppata da Team Asobi per PlayStation 5 si sta rivelando un vero e proprio must-have per gli appassionati. Con un'offerta speciale di lancio, potete prenotare la vostra copia su Amazon beneficiando di uno sconto del 15%, pagando così solo 59,99€. Marcatelo sul calendario: il lancio è fissato per il 6 settembre 2024!

Astrobot, chi dovrebbe acquistarlo?

Se amate i giochi platform e adventure, Astro Bot è decisamente per voi. Team Asobi, già celebre per l'acclamato Astro's Playroom, si conferma maestro nell'offrire esperienze coinvolgenti e creative. Avrete il piacere di vedere personaggi iconici dei PlayStation Studios e molti easter eggs, rendendo ogni sessione di gioco un vero tributo agli appassionati.

Preparatevi a un'avventura spaziale unica: Astro Bot offre oltre 50 pianeti da esplorare. Grazie a potenziamenti originali come pugni elastici e razzi, le meccaniche di gioco sono divertenti e sempre fresche. L'immersività è garantita con il controller DualSense che porta l'esperienza di gioco a nuovi livelli grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi.

Non perdete l'opportunità di godere di questa avventura dinamica che promette ore di divertimento grazie a un mondo ricco e interattivo. Il preorder su Amazon non solo garantisce un prezzo vantaggioso, ma anche accesso immediato al gioco non appena viene rilasciato. Ricordatevi di considerare l'iscrizione ad Amazon Prime per beneficiare di spedizione gratuita e altro ancora.

Vedi offerta su Amazon