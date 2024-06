Astro Bot: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

Astro Bot, il nuovo platform sviluppato da Team Asobi, sarà disponibile in esclusiva per PS5 a partire dal 6 settembre 2024. Dopo il successo di Astro's Playroom, Team Asobi ha finalmente realizzato un gioco completo che porterà i giocatori in un'avventura attraverso galassie variopinte e sfide avvincenti. Il preorder è già disponibile su Gamestop, offrendo l'opportunità di assicurarsi una copia di questo attesissimo titolo.

Astro Bot, cos’è e di cosa parla?

Astro Bot è un platform 3D che promette di portare i giocatori in un viaggio epico attraverso diverse galassie. A differenza del precedente Astro's Playroom, che era una demo tecnica pre-installata sulla PS5, Astro Bot è un gioco completo che offre un'avventura estesa e avvincente. I giocatori vestiranno i panni di Astro, il simpatico robot protagonista, che utilizzerà il suo DualSense volante per esplorare vari pianeti, affrontare boss e scoprire nuove abilità.

Il gioco offre oltre 80 livelli da esplorare, distribuiti in sei galassie diverse, ciascuna con ambientazioni uniche che spaziano dalle foreste alle spiagge, fino a vulcani e clessidre giganti. Astro Bot sfrutta appieno le funzionalità del DualSense, introducendo oltre 15 nuove abilità, tra cui il Barkster, un bulldog booster che permette di sfrecciare in aria, e i guanti Twin-Frog, che offrono pugni a lungo raggio e la possibilità di oscillare. Per maggiori informazioni, vi raccomandiamo di leggere anche il nostro articolo dedicato.

Astro Bot, quando esce?

L'uscita di Astro Bot è prevista per il 6 settembre 2024 in esclusiva per PS5. Team Asobi ha rilasciato il primo trailer durante lo State of Play del 30 maggio, suscitando grande entusiasmo tra i fan di PlayStation.

Astro Bot, chi dovrebbe acquistarlo?

Astro Bot è un acquisto imperdibile per tutti gli appassionati di platform e per chiunque abbia apprezzato Astro's Playroom. Questo gioco si distingue per il suo gameplay coinvolgente, le ambientazioni variopinte e le innovative abilità di Astro, che sfruttano al massimo il DualSense. Il titolo è progettato per essere accessibile a tutti i tipi di giocatori, offrendo un'esperienza bilanciata senza picchi di difficoltà eccessivi.

Gli amanti del genere platform troveranno in Astro Bot un'esperienza ricca di avventure e sfide, con una narrazione che promette di deliziare sia i nuovi giocatori che i fan di lunga data. Con oltre 80 livelli e 70 tipi di nemici, il gioco offre una profondità e una varietà che lo rendono una scelta obbligata per chi cerca nuove emozioni nel mondo dei videogiochi.

Astro Bot, quanto costa e dove acquistarlo?

Attualmente, il gioco è disponibile in preorder su Gamestop, e verrà venduto come un gioco tradizionale, a differenza di Astro's Playroom, che era incluso con la console, ma sicuramente presto sarà prenotabile presso altri store. Prenotandolo da Gamestop, riceverete anche la skin ASTRO's PaRappa Lovestruck Lyricist, il colore per Dual Speeder Graffiti Gloriosi e 2 Avatar PlayStation Network.

Non perdete l'occasione di esplorare nuove galassie, scoprire nuove abilità e immergervi in un mondo ricco di colori e divertimento.