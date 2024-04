Assassin's Creed Syndicate oggi in sconto: pronti per un tuffo a Londra?

Gli episodi "classici" di Assassin's Creed sono particolarmente amati, soprattutto da chi preferiva l'approccio da action stealth (lo stesso riproposto di recente da Assassin's Creed Mirage, per capirci) rispetto alle titaniche avventure della serie ruolistica (che oggi peraltro è a sua volta in sconto). Ecco perché, se siete amanti di questa epoca della celebre saga di Ubisoft, vi segnaliamo che oggi potete trovare Assassin's Creed Syndicate a prezzo speciale sulle pagine di Amazon, con uno sconto del 31% che vi permette di averlo a soli 20,98€.

Assassin's Creed Syndicate - PlayStation 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Ambientato nella Londra Vittoriana, Assassin's Creed Syndicate vi mette nei panni di Jacob ed Evie Frye, che fanno parte dell'atavica lotta di potere e di ideali che coinvolge Assassini e Termplari. Come sempre, a colpire è soprattutto lo scenario storico del gioco, che ci porta nel '800 con grande cura per i dettagli, permettendo di vivere una Londra storica e affascinante davvero da vicinissimo.

A popolare l'avventura di Jacob ed Evie ci saranno anche personaggi storici reali, come da tradizione per la saga, le cui vicende saranno mescolate a quelle di fantasia degli Assassini. Vi ritroverete così ad arrampicarvi per edifici storici londinesi, a dare la caccia ai vostri nemici con le classiche meccaniche stealth che hanno fatto la fortuna della saga e a districare l'intrigo che coinvolge gli Assassini e i Templari. Per saperne di più, vi raccomandiamo la nostra recensione.

Sebbene all'epoca del suo lancio Syndicate sia stato accolto con qualche perplessità, per via dell'uscita a cadenza annuale imposta da Ubisoft che impedì a questo gioco e a Unity di sperimentare a sufficienza, oggi è un episodio della saga particolarmente apprezzato e che, soprattutto a questo prezzo, vale la pena recuperare. A maggior ragione, se siete affascinati dal suo contesto storico, da sempre punto di forza del franchise Assassin's Creed.

