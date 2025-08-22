Il futuro di Resident Evil continua a far parlare di sé, questa volta grazie alle indiscrezioni legate al sempre più vociferato remake di Resident Evil Code Veronica.

L’insider Dusk Golem, figura nota alla community per le sue rivelazioni spesso accurate sulla serie, ha condiviso nuovi dettagli che confermerebbero l’importanza del progetto all’interno dei piani di Capcom.

Secondo quanto riportato, il rifacimento di Code Veronica non sarà trattato come un episodio secondario o sperimentale, ma riceverà lo stesso livello di attenzione e investimento dei remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 4.

Ciò significa produzione di stampo Tripla A, con un comparto tecnico all’avanguardia e una regia pronta a restituire l’atmosfera cupa che aveva reso indimenticabile l’avventura originale uscita nel 2000 su Dreamcast.

Code Veronica occupa un posto speciale nella cronologia del franchise, ambientato dopo gli eventi di Resident Evil 2 e Resident Evil 3: Nemesis, segue Claire Redfield nella sua disperata ricerca del fratello Chris, portando i giocatori in una trama ricca di colpi di scena che introduce personaggi iconici come Alfred e Alexia Ashford.

Nonostante non sia numerato ufficialmente, il titolo viene spesso considerato un tassello centrale per comprendere l’evoluzione della saga e la progressiva espansione dell’universo narrativo di Resident Evil.

Un remake moderno, affidato al team che ha già dimostrato di saper reinterpretare con successo i classici della serie, avrebbe quindi tutte le carte in regola per restituire nuova linfa a un capitolo che molti fan attendevano da anni di rivedere in forma rinnovata.

Sebbene Capcom non abbia ancora rilasciato conferme ufficiali, le indiscrezioni parlano di un progetto in grado di sfruttare appieno le potenzialità delle console attuali, con ambienti più dettagliati, un sistema di illuminazione dinamico e meccaniche aggiornate per avvicinare l’esperienza agli standard moderni senza tradire l’anima survival horror originale.

L’obiettivo sarebbe quello di amalgamare l’impatto scenico tipico dei remake recenti (come ad esempio quello di Resident Evil 4) con la tensione psicologica che aveva caratterizzato il titolo originale, restituendo al pubblico una versione capace di soddisfare sia i veterani della saga sia i nuovi arrivati.

Al momento, resta da capire quando Capcom deciderà di uscire allo scoperto con un annuncio ufficiale. Quel che è certo è che l’attesa intorno a Resident Evil Code Veronica Remake è già altissima, e l’idea di vederlo trattato come un “vero” capitolo principale non fa che alimentare l’entusiasmo dei fan della serie.