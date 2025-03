Assassin's Creed Shadows | Guida

Dopo tanti anni a chiedere un episodio ambientato nel fascinoso scenario giapponese, i fan sono stati accontentati: Assassin's Creed Shadows porta la celebre saga firmata Ubisoft tra i ciliegi e le katane, facendoci vestire i panni di Naoe e di Yasuke – due protagonisti che tentano di incarnare le due diverse anime del franchise, quella stealth e quella di scontri brutali faccia a faccia.

Nella video recensione del nostro veterano Gianluca Arena abbiamo visto da vicino tutto quello che c'è da sapere su questo piccolo passo in avanti per Assassin's Creed, che pur non smarcandosi dalla dimensione titanica dei suoi open world riesce a introdurre alcune novità sensate. E, se siete tra coloro che hanno deciso di partire per questo viaggio alla volta del Giappone, eccoci con un po' di consigli e guide che fanno al caso vostro.

In questa pagina, che farà da hub, troverete l'elenco completo delle nostre guide dedicate ad Assassin's Creed Shadows, con consigli che vanno dalla comprensione dei sistemi di gioco alla gestione delle armi e delle romance.

Nessuno ha detto che essere samurai e shinobi fosse facile: non c'è niente di male, ogni tanto, nel concedersi un piccolo aiuto!

