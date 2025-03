Assassin's Creed Shadows - Come sbloccare Yasuke

Assassin's Creed Shadows è l'ultimo capitolo della celebre saga di Ubisoft ambientato nel Giappone feudale durante il periodo degli stati combattenti. Il gioco introduce una nuova meccanica che permette di controllare due protagonisti distinti: Naoe, una letale shinobi specializzata nell'infiltrazione e nelle tecniche furtive, e Yasuke, un possente samurai con un incredibile talento nel combattimento corpo a corpo. Questo dualismo offre un'esperienza di gioco varia e coinvolgente, permettendovi di affrontare le missioni con approcci differenti a seconda del personaggio selezionato.

Sebbene entrambi i protagonisti siano giocabili fin dalle prime fasi del gioco, Yasuke non sarà immediatamente disponibile nell'open world. A differenza di Naoe, che eccelle nello stealth e nell'esplorazione, Yasuke si distingue per la sua potenza offensiva, risultando perfetto per gli scontri diretti grazie alla sua resistenza e alla capacità di utilizzare armi pesanti e a distanza con grande efficacia.

Se preferite affrontare le battaglie senza preoccuparvi di rimanere nell'ombra, Yasuke è la scelta ideale. Tuttavia, per poterlo utilizzare liberamente, dovrete proseguire nella storia principale fino a un punto specifico. In questa guida vi spiegheremo come sbloccare Yasuke e godervi appieno il suo stile di combattimento.

Come sbloccare Yasuke in Assassin's Creed Shadows

Per poter giocare liberamente con Yasuke nell'open world di Assassin's Creed Shadows, dovrete completare il primo atto della storia principale. Questo significa che dovrete seguire la trama principale senza distrarvi troppo con attività secondarie, poiché raggiungere questo traguardo richiede circa nove-dodici ore di gioco.

Le missioni da completare per sbloccare Yasuke

Il momento esatto in cui Yasuke diventa disponibile è legato alla missione "Il ventre della bestia", la prima missione associata all'obiettivo di assassinare Oda Nobunaga. Tuttavia, per poter accedere a questa missione, dovrete prima completare le seguenti quest:

Il Teppo d'oro

Wada Koretake

Queste missioni fanno parte del percorso denominato "Gli Onryo" nel menu degli obiettivi.

Una volta completate, potrete procedere con la serie di missioni collegate a Oda Nobunaga, che includono:

Il tempio del cavaliere

Lampo e tuono

Lo scontro di Mibuno

Le ultime due missioni di questa catena si svolgono dal punto di vista di Yasuke, dandovi così un primo assaggio del suo stile di combattimento prima che il mondo di gioco si apra completamente.

Come passare da Naoe a Yasuke

Dopo aver completato queste missioni e aver assistito a una serie di scene d'intermezzo, avrete finalmente la possibilità di alternare liberamente tra Naoe e Yasuke. Per cambiare personaggio, vi basterà tenere premuto il pulsante dedicato nel menu principale, o mentre utilizzate un punto di viaggio rapido. Su PlayStation, ad esempio, il tasto da premere è Quadrato.

Una volta sbloccato Yasuke, potrete sfruttare il suo incredibile potenziale in combattimento e affrontare le sfide con uno stile più aggressivo. Se preferite potenza bruta e resistenza, Yasuke è senza dubbio la scelta migliore.