Assassin's Creed Shadows - Come non essere più ricercati

In Assassin's Creed Shadows vi troverete immersi nel Giappone feudale, vestendo i panni di due protagonisti d'eccezione: Yasuke, il possente samurai, e Naoe, la letale shinobi. Oltre alle classiche meccaniche di azione furtiva e combattimenti, il gioco introduce un sistema di notorietà che può rendere l'esplorazione e l'infiltrazione molto più complesse.

Essere ricercati significa che ogni nemico nella regione sarà in massima allerta nei confronti del personaggio contrassegnato come tale. Questo rende più difficile muoversi liberamente, infiltrarsi nei castelli o attaccare basi nemiche senza essere immediatamente individuati. Il livello di ricercato non si attiva uccidendo casualmente nemici in città, ma scatta quando un allarme viene suonato in un castello o in una base nemica. In tal caso, entreranno in scena potenti guardiani mascherati, nemici estremamente resistenti che possono mettere in seria difficoltà sia Naoe che Yasuke.

Per evitare di essere continuamente braccati e migliorare la vostra esperienza di gioco, è fondamentale conoscere le strategie per azzerare il livello di ricercato. Ecco i migliori metodi per eliminare questo status e tornare a muovervi liberamente nel mondo di Assassin's Creed Shadows.

Come evitare di diventare ricercati in Assassin's Creed Shadows

Uno dei modi migliori per non dover gestire lo status di ricercato è evitarlo del tutto. Ecco alcuni consigli utili:

Disattivate le campane d'allarme : le basi nemiche e i castelli sono dotati di campane che gli avversari possono suonare per richiamare rinforzi. Usate armi a distanza o strumenti speciali per disattivarle prima di farvi scoprire.

: le basi nemiche e i castelli sono dotati di campane che gli avversari possono suonare per richiamare rinforzi. Usate armi a distanza o strumenti speciali per disattivarle prima di farvi scoprire. Eliminate rapidamente i messaggeri : se un nemico si precipita verso l'allarme, fermatelo prima che riesca ad attivarlo. Attacchi a distanza o rapide eliminazioni in mischia sono essenziali.

: se un nemico si precipita verso l'allarme, fermatelo prima che riesca ad attivarlo. Attacchi a distanza o rapide eliminazioni in mischia sono essenziali. Muovetevi furtivamente: se state giocando con Naoe, sfruttate le sue abilità da shinobi per restare nell'ombra ed evitare il combattimento diretto.

Cambiare personaggio per sfuggire alla caccia

Se uno dei vostri personaggi è ricercato, potete semplicemente passare all'altro per evitare temporaneamente i problemi. Tuttavia, ricordate che se entrambi vengono segnalati, questa tattica non funzionerà e dovrete trovare un altro metodo per liberarvi dello status.

Usare le vedette per azzerare lo status di ricercato

Uno dei modi più efficaci per eliminare lo status di ricercato è utilizzare le vedette, ma prima dovrete potenziare il vostro nascondiglio. Per farlo:

Migliorate il Kakurega al livello 2 nel vostro rifugio. Questa operazione richiederà 580 unità di raccolto, 440 di legno e 150 di minerali .

al livello 2 nel vostro rifugio. Questa operazione richiederà . Una volta migliorato, aprite la mappa e individuate la regione in cui siete ricercati .

. Selezionate l'opzione " Cancella allerta regionale " e spendete il numero richiesto di vedette.

" e spendete il numero richiesto di vedette. L'effetto sarà immediato e potrete tornare a esplorare senza problemi.

Aspettare il cambio di stagione

Un'altra opzione per eliminare lo status di ricercato è semplicemente aspettare che la stagione cambi. Ogni volta che il gioco passa alla stagione successiva, tutti i livelli di ricercato vengono automaticamente azzerati. Potete anche cambiare stagione manualmente dal menu della mappa, se avete sbloccato questa opzione.

Insomma, essere ricercati in Assassin's Creed Shadows può trasformare ogni missione in una sfida estremamente difficile. Fortunatamente, esistono diversi modi per gestire questa situazione, che vanno dall'uso strategico delle vedette al semplice cambio di stagione. Conoscere queste meccaniche vi permetterà di esplorare il Giappone feudale senza il costante timore di essere braccati dai nemici più pericolosi del gioco.