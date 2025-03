Assassin's Creed Shadows - Come avere più razioni

Assassin's Creed Shadows vi catapulta nel Giappone feudale, offrendovi la possibilità di giocare nei panni di Naoe, una letale shinobi, o Yasuke, un possente samurai. Tra combattimenti e missioni, la vostra salute sarà messa a dura prova, e le razioni saranno fondamentali per curarvi. Tuttavia, la quantità di razioni a disposizione potrebbe non essere sufficiente nei momenti più critici.

Per fortuna, esistono diversi modi per aumentare la capacità delle razioni, ricaricarle e persino migliorarne l'efficacia. In questa guida vi spieghiamo come farlo al meglio.

Come aumentare la capacità delle razioni

All'inizio del gioco, Naoe può trasportare tre razioni, mentre Yasuke ne ha cinque. Per aumentare questa capacità, dovrete interagire con specifici venditori di cibo, riconoscibili grazie a un'icona con una ciotola e delle bacchette sopra alla testa.

Questi venditori sono piuttosto rari, quindi dovrete fare attenzione nei villaggi e nelle città per trovarli. Il primo venditore con cui parlerete vi permetterà di trasportare una razione in più, ma non è chiaro se parlare con altri venditori offrirà lo stesso beneficio. Per individuarli più facilmente, dovrete zoomare sulla mappa al massimo livello, altrimenti non appariranno. Inoltre, potrete notarli sulla bussola mentre vi avvicinate a una zona abitata. Uno dei primi venditori di cibo si trova a est di Sakai, nella provincia di Settsu.

Come ricaricare le razioni

Quando le razioni saranno esaurite, avrete diverse possibilità per rifornirvi. Le stazioni di rifornimento, presenti nei castelli e nei templi, vi permetteranno di raccogliere nuove razioni e di solito si trovano vicino a nemici seduti che stanno facendo uno spuntino.

Anche saccheggiare i nemici sconfitti è un'ottima strategia, poiché molti di loro trasportano razioni che potrete raccogliere per ripristinare le scorte. In alternativa, ogni kakurega sbloccato vi permetterà di ricaricare le vostre razioni in tutta sicurezza.

Infine, alcuni mercanti vendono razioni in cambio di denaro, quindi controllare le bancarelle nei mercati potrebbe essere una buona idea per non rimanere a corto nei momenti più critici.

Come migliorare l'efficacia delle razioni

Oltre ad aumentare il numero di razioni trasportabili, è possibile migliorarne l'efficacia, aumentando la quantità di salute che ripristinano. Per farlo, dovrete potenziare il vostro nascondiglio con stanze specifiche. Aggiungendo la stanza Zashiki, che richiede 90 unità di raccolto, 370 di legno, 280 di pietra e 960 mon, l'efficacia delle razioni aumenterà del 20%. Tuttavia, prima di costruirla, dovrete completare una missione secondaria per un mercante di Settsu.

Un ulteriore miglioramento del 20% si ottiene costruendo la Sala da tè, che richiede 640 unità di raccolto, 480 di legno, 160 di pietra e 1.670 mon. Anche in questo caso, sarà necessario completare una missione, questa volta per un maestro del tè di Yamashiro.