Assassin's Creed Shadows - Guida alle romance

Assassin's Creed Shadows è il nuovo capitolo della saga di Ubisoft che porta i giocatori nel Giappone feudale del XVI secolo. Ambientato durante l'era Azuchi-Momoyama, il gioco ci consente di vivere le avventure di due protagonisti molto diversi tra loro: Naoe, una shinobi esperta nell'arte della furtività, e Yasuke, un samurai dalla forza straordinaria ispirato alla figura storica del primo samurai africano al servizio di Oda Nobunaga.

Sebbene le relazioni romantiche non costituiscano un elemento centrale del gameplay di Assassin's Creed Shadows, rappresentano comunque un aspetto interessante che arricchisce l'esperienza narrativa e consente di approfondire la conoscenza dei personaggi che popolano questo affascinante mondo. Durante il corso dell'avventura, sia Naoe che Yasuke avranno l'opportunità di intrecciare legami romantici con diversi personaggi, ognuno con la propria storia e personalità.

Come funzionano le romance in Assassin's Creed Shadows?

Il sistema di romance in Assassin's Creed Shadows è piuttosto intuitivo: per sviluppare una relazione romantica con un personaggio, è necessario seguire le relative missioni e scegliere determinate opzioni di dialogo. Fin dal primo incontro con i potenziali interessi amorosi, saranno disponibili opzioni di conversazione con connotazioni romantiche, facilmente identificabili grazie all'icona a forma di cuore. Sebbene scegliere sempre queste opzioni non sia strettamente necessario per approfondire il rapporto, è consigliabile concentrarsi su di esse per non rischiare di compromettere la relazione.

Man mano che si completano le missioni legate a questi personaggi e si continuano a scegliere opzioni di dialogo flirtanti, apparirà infine un'opzione con un cuore attraversato da una freccia. Scegliendo questa opzione, la relazione diventerà ufficiale e seguirà una scena intima con il personaggio in questione.

Un aspetto interessante del sistema romantico di Assassin's Creed Shadows è la possibilità di intrattenere contemporaneamente più relazioni amorose senza conseguenze negative. I personaggi romantici non interagiscono tra loro riguardo alla natura delle loro relazioni con il protagonista, in modo da consentire ai giocatori di esplorare liberamente tutte le opzioni disponibili.

Gennojo (Romance di Naoe)

Gennojo è il primo interesse amoroso di Naoe che incontrerete nel gioco. Si tratta di un audace ladro che conoscerete durante una delle missioni della storia principale, mentre sarete alla ricerca del Folle.

Per far sbocciare questa relazione romantica, dovrete seguire questi passaggi:

Durante la missione " Missiva mancante " (parte della storia principale), dovrete affrontare Gennojo e recuperare la lettera che ha rubato.

" (parte della storia principale), dovrete affrontare Gennojo e recuperare la lettera che ha rubato. In " Sake e Spade ", incontrerete Gennojo ubriaco mentre vende oggetti rubati a Yamashiro. Quando parlate con lui, scegliete l'opzione "Dipende da cosa offri" e nella conversazione finale optate per "Fammi vedere, ladro".

", incontrerete Gennojo ubriaco mentre vende oggetti rubati a Yamashiro. Quando parlate con lui, scegliete l'opzione "Dipende da cosa offri" e nella conversazione finale optate per "Fammi vedere, ladro". Per la missione " Onore tra ladri ", dovrete incontrare Gennojo a Kyoto. Completate la missione invadendo e rubando la pergamena di cui vi parla. Prima che la missione finisca, parlategli e scegliete "Allora la tengo io".

", dovrete incontrare Gennojo a Kyoto. Completate la missione invadendo e rubando la pergamena di cui vi parla. Prima che la missione finisca, parlategli e scegliete "Allora la tengo io". Infine, in "Cuori rubati", incontratelo nuovamente a Kyoto (a nordovest delle Colline dell'Incontro). Scegliete l'opzione "Sono qui per te" durante la prima interazione e successivamente "Vorrei abbracciarti" per consolidare la relazione.

Katsuhime (Romance di Naoe)

Katsuhime è la figlia del capo di un altro clan shinobi, una combattente orgogliosa con una fede incrollabile nel suo teppo. Il suo temperamento è simile a quello di Naoe, il che causa una certa tensione durante i loro primi incontri.

Per sviluppare la relazione tra Naoe e Katsuhime, seguite questi passaggi:

In " Resa dei conti a Sakamoto " (missione finale relativa all'obiettivo Naginata), durante l'infiltrazione nel Castello di Sakamoto, seguirete Katsuhime per un po'. Quando le parlate, scegliete l'opzione "Mi piace il tuo teppo".

" (missione finale relativa all'obiettivo Naginata), durante l'infiltrazione nel Castello di Sakamoto, seguirete Katsuhime per un po'. Quando le parlate, scegliete l'opzione "Mi piace il tuo teppo". Per " Lettera da Katsuhime ", trovate Katsuhime nei Campi Scintillanti di Omi e aiutatela a trovare del sake in un deposito sotterraneo. Quando Naoe invita Katsuhime a far parte della lega, rispondete con "Offre tempo con me".

", trovate Katsuhime nei Campi Scintillanti di Omi e aiutatela a trovare del sake in un deposito sotterraneo. Quando Naoe invita Katsuhime a far parte della lega, rispondete con "Offre tempo con me". Durante "I Racconti di Genin ", incontrate Katsuhime a Wakasa e l'aiuterete a verificare se la famiglia del suo ex maestro sta bene. Assistetela nell'uccisione dei pirati che hanno attaccato la famiglia e nella conversazione finale scegliete "Mi piace la tua compagnia".

", incontrate Katsuhime a Wakasa e l'aiuterete a verificare se la famiglia del suo ex maestro sta bene. Assistetela nell'uccisione dei pirati che hanno attaccato la famiglia e nella conversazione finale scegliete "Mi piace la tua compagnia". In " Diario di Lady Rokkaku ", incontratela nella Valle del Fiume Ado. Dovrete portarla fuori da un castello per salvarle la vita e quando le parlate, reclutarla come compagna scegliendo "Sì. Unisciti a noi".

", incontratela nella Valle del Fiume Ado. Dovrete portarla fuori da un castello per salvarle la vita e quando le parlate, reclutarla come compagna scegliendo "Sì. Unisciti a noi". Infine, in "Il Libro del cuscino della Jounin", trovatela a Wakasa vicino al Santuario di Jogu. Quando iniziano a parlare, scegliete "Scopriamolo" e poi "Sì. Per sempre" per esprimere i sentimenti di Naoe.

Lady Oichi (Romance di Yasuke)

Lady Oichi è la sorella di Oda Nobunaga e potrete vivere la sua storia romantica nei panni di Yasuke. Nasconde molti segreti e, a differenza degli amanti di Naoe, il modo in cui Yasuke svilupperà la relazione con lei potrebbe influenzare la storia.

Ecco cosa dovete fare per dare il via a questa relazione proibita:

Durante " Un'educazione ", una delle missioni di Yasuke in cui potete osservare parte del suo addestramento, Yasuke incontra Lady Oichi. Scegliete l'opzione "Un po' di compagnia sarebbe piacevole".

", una delle missioni di Yasuke in cui potete osservare parte del suo addestramento, Yasuke incontra Lady Oichi. Scegliete l'opzione "Un po' di compagnia sarebbe piacevole". In " La ruota smascherata ", dovete scegliere di risparmiare l'obiettivo alla fine della quest.

", dovete scegliere di risparmiare l'obiettivo alla fine della quest. Per "La ruota gira", iniziate incontrando Lady Oichi e scegliete "Mi manca il tuo sorriso". Dovrete poi incontrarla all'Isola dei Gatti, situata al centro del Lago Biwa a Omi. Dopo aver parlato con le sue tre figlie, scegliete l'opzione "Godiamoci il momento" per rendere ufficiale la relazione.

Koshiro (Romance di Naoe)

Koshiro è diventato un ronin e ora cerca una nuova ragione per vivere o un nuovo maestro da servire. Mentre Naoe aiuta a portare giustizia ai suoi ex compagni, Koshiro inizia a mostrarle il suo affetto.

Per avviare la storia romantica con Koshiro, dovrete:

Durante " Fratelli d'armi ", una delle missioni principali, incontrerete Koshiro mentre cercate di scoprire di più sul Bue. Dovrete aiutarlo a trovare il suo amico Seiji e, dopo averlo affrontato, scegliere di risparmiarlo.

", una delle missioni principali, incontrerete Koshiro mentre cercate di scoprire di più sul Bue. Dovrete aiutarlo a trovare il suo amico Seiji e, dopo averlo affrontato, scegliere di risparmiarlo. Completate " I soldati di Genzaburo ", eliminando tutti e cinque gli obiettivi che appariranno nella bacheca.

", eliminando tutti e cinque gli obiettivi che appariranno nella bacheca. In "La foglia si volta", trovate Koshiro nel Villaggio di Kitano e scegliete "Per me sei più di una lama". Recuperate poi la cassetta degli attrezzi di Koshiro all'interno della guarnigione di Inariyama e tornate a cercarlo al Lago degli Amanti. Durante la conversazione, scegliete "Abbiamo una connessione speciale" e poi "Vorrei passare più tempo con te". Dopo averlo seguito per un po', nella nuova conversazione scegliete "Devi seguire il tuo cuore". Infine, sedetevi accanto a lui e selezionate l'opzione "Come me" per completare la storia romantica.

Hori Hidemasa (Romance di Yasuke)

Ex servitore di Oda Nobunaga, Hori Hidemasa cattura l'attenzione di Yasuke grazie alla sua lealtà verso l'uomo che entrambi rispettavano. Mentre Yasuke lo aiuta a vendicare il loro daimyo, il loro rapporto diventa più intimo.

Per sbloccare la scena speciale con Hori Hidemasa, dovete:

Trovare la missione "I traditori" a sud di Omi (giocando nei panni di Yasuke). Parlando con Hori sbloccherete la bacheca dei Traditori con sette obiettivi. Dopo averli eliminati tutti, tornate da Hori e scegliete l'opzione "Incontrarti è stata la mia ricompensa".

Ibuki (Romance di Yasuke)

Diventato ormai un ronin, Ibuki viaggia cercando di rendere il mondo un posto migliore aiutando chi è nel bisogno, guardando con comprensione coloro che sono stati costretti dalle circostanze a rubare per sopravvivere.

Per aiutare Yasuke a far sentire Ibuki accolto e amato, seguite questi passaggi:

In " Imboscata interrotta ", giocando come Yasuke, trovate questa missione a Iga, a sud di Hijiyama, in un luogo chiamato Villaggio di Kashiwara. Incontrate Ibuki e aiutatelo a difendere i civili.

", giocando come Yasuke, trovate questa missione a Iga, a sud di Hijiyama, in un luogo chiamato Villaggio di Kashiwara. Incontrate Ibuki e aiutatelo a difendere i civili. Durante " Ritorno a casa ", incontrate Ibuki a nord di Hijiyama e scegliete l'opzione "Sono qui per aiutare". Entrate nel Forte Hijiyama e combattete fino alla sezione più alta dove troverete il fratello di Ibuki, Kyobei. Scegliete "Combatti con noi, Kyobei" e poi incontrate Ibuki seduto da solo a sudest di Hijiyama. Durante la conversazione, scegliete "La tua mente funziona in modi bellissimi" e reclutate Ibuki come alleato.

", incontrate Ibuki a nord di Hijiyama e scegliete l'opzione "Sono qui per aiutare". Entrate nel Forte Hijiyama e combattete fino alla sezione più alta dove troverete il fratello di Ibuki, Kyobei. Scegliete "Combatti con noi, Kyobei" e poi incontrate Ibuki seduto da solo a sudest di Hijiyama. Durante la conversazione, scegliete "La tua mente funziona in modi bellissimi" e reclutate Ibuki come alleato. Infine, in "Mettere Radici", incontrate Ibuki nel Nascondiglio, parlategli e rispondete con "Hai degli occhi adorabili". Raccogliete i semi di fiori attraversando il ponte a est del Forte Katshiware a Hijiyama, tornate a parlare con Ibuki e concludete con "Voglio più di un'amicizia" per sbloccare la scena romantica.

