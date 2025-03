Assassin's Creed Shadows - Guida alle stagioni: come cambiarle e differenze

Assassin's Creed Shadows introduce una delle meccaniche più immersive della saga: il cambio delle stagioni. Ambientato nel Giappone feudale, il gioco vi mette nei panni di due protagonisti molto diversi tra loro, Naoe, un'abile shinobi, e Yasuke, un samurai dalla forza straordinaria. Questa doppia prospettiva vi permette di affrontare le missioni con stili di gioco differenti, sfruttando sia la furtività sia il combattimento diretto.

Oltre alle dinamiche stealth e d'azione, il mondo di Assassin's Creed Shadows cambia in base alle stagioni. Primavera, estate, autunno e inverno non sono solo dettagli estetici, ma influenzano il gameplay in modi significativi. Le condizioni climatiche possono aiutarvi a nascondervi, ostacolare i movimenti nemici o persino cambiare il modo in cui interagite con l'ambiente.

Inoltre, il cambio di stagione ripristina risorse, riorganizza le pattuglie nemiche e vi permette di abbassare il livello di ricercato, diventando così un elemento strategico da sfruttare a vostro vantaggio.

In questa guida, vi spiegheremo come funzionano le stagioni in Assassin's Creed Shadows, come cambiarle e quali vantaggi o svantaggi offrono durante il gioco.

Come cambiare stagione in Assassin's Creed Shadows

Le stagioni in Assassin's Creed Shadows cambiano automaticamente con il progredire della storia e il completamento di determinate missioni. Tuttavia, potete anche modificarle manualmente dal menu della mappa. Quando l'indicatore circolare attorno alla bussola è completamente carico, potrete cambiare stagione tenendo premuto il tasto destro sul D-pad (su PlayStation e Xbox). Questo attiverà un'animazione che mostra il paesaggio giapponese mentre si trasforma con il nuovo clima.

In alcuni momenti della campagna principale, il cambio di stagione potrebbe essere bloccato. Questo avviene soprattutto in fasi di missioni chiave, ma si sblocca nuovamente quando tornerete alla fase esplorativa del gioco.

Le stagioni e il loro impatto sul gameplay

Ogni stagione in Assassin's Creed Shadows ha caratteristiche uniche che influenzano il modo in cui affrontate il mondo di gioco.

Primavera

I ciliegi sono in fiore e gli scenari sono davvero molto suggestivi.

e gli scenari sono davvero molto suggestivi. La visibilità è buona , con condizioni meteorologiche generalmente miti.

, con condizioni meteorologiche generalmente miti. Le pattuglie nemiche potrebbero essere più numerose nelle aree rurali.

Estate

Cieli luminosi, ma con occasionali acquazzoni .

. L'erba alta e le zone acquatiche offrono maggiori opportunità di nascondersi .

. Il caldo potrebbe rendere più attivi alcuni NPC e nemici.

Autunno

Le foglie cadute possono offrire nuove aree di copertura .

. Le condizioni atmosferiche variano, con giornate soleggiate e piogge leggere.

Alcuni percorsi potrebbero diventare più fangosi e rallentare i movimenti.

Inverno

Il paesaggio è coperto di neve e l'atmosfera diventa magica.

Le tempeste di neve possono aiutare a coprire i rumori dei passi .

. Tuttavia, le vostre impronte resteranno visibili , rendendo più facile per i nemici seguirvi.

, rendendo più facile per i nemici seguirvi. Alcuni corsi d'acqua si ghiacciano, riducendo le opzioni di fuga.

Perché cambiare stagione

Oltre alle modifiche ambientali, il cambio di stagione ha un impatto diretto sulle risorse e sulle attività di gioco:

Ripristino delle risorse : i vostri esploratori recupereranno le scorte segnalate nei castelli e nei campi nemici.

: i vostri esploratori recupereranno le scorte segnalate nei castelli e nei campi nemici. Ricarica degli esploratori : le vedette tornano disponibili per nuove missioni.

: le vedette tornano disponibili per nuove missioni. Reset delle posizioni nemiche : accampamenti, forzieri e risorse si rigenerano con ogni nuova stagione.

: accampamenti, forzieri e risorse si rigenerano con ogni nuova stagione. Abbassamento del livello di ricercato : utile per sfuggire alle pattuglie dopo un periodo di intensa attività stealth o combattimento.

: utile per sfuggire alle pattuglie dopo un periodo di intensa attività stealth o combattimento. Nuove missioni e contratti: alcune missioni si aggiornano con il passare delle stagioni, offrendovi sempre nuove opportunità di gioco.

Insomma, le stagioni in Assassin's Creed Shadows non sono solo un dettaglio estetico, ma una meccanica profonda che influenza sia l'esplorazione che la strategia. Saperle gestire a vostro vantaggio vi aiuterà a sopravvivere nel Giappone feudale e a sfruttare al meglio le potenzialità di Naoe e Yasuke.