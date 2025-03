Assassin's Creed Shadows: prime cose da fare e consigli

Ubisoft torna alla ribalta con Assassin’s Creed Shadows, un nuovo capitolo della celebre saga che ci porta nel Giappone feudale, un'ambientazione tanto attesa dai fan. In questo vasto open-world vestirete i panni di Naoe, una letale shinobi, e Yasuke, un samurai dal passato misterioso. La loro avventura si snoda tra castelli da assaltare, missioni d’infiltrazione e un’ampia gamma di attività secondarie che arricchiscono il gameplay.

Per affrontare al meglio le prime fasi del gioco, è fondamentale sapere da dove iniziare. Questa guida vi aiuterà a prendere confidenza con le meccaniche chiave, ottimizzare le vostre risorse e massimizzare il guadagno di esperienza per diventare rapidamente degli assassini temibili. Dai punti di sincronizzazione per sbloccare il viaggio rapido, fino all'importanza della gestione delle risorse e delle strutture nel vostro rifugio, troverete una serie di consigli pratici per evitare di sentirvi sopraffatti dalla vastità del mondo di gioco.

Se volete evitare di perdere tempo e ottenere vantaggi cruciali fin dai primi minuti, seguite queste strategie. Che siate esploratori metodici o guerrieri impazienti, ogni suggerimento vi aiuterà a rendere la vostra esperienza più fluida e soddisfacente. Preparatevi a tuffarvi nell’epoca Sengoku e a scrivere la vostra leggenda nel mondo di Assassin’s Creed Shadows!

Scegliete la missione principale in base alla ricompensa

Fin dall’inizio avrete due opzioni per la vostra prima missione principale: la missione Golden Teppo, che vi ricompenserà con un leggendario Tanto, oppure la missione Wada Koretake, che vi darà un leggendario Kusarigama.

Se preferite uno stile furtivo e letale, scegliete il Tanto, che sblocca l’abilità di assassinio doppio. Se invece preferite un approccio più aggressivo, il Kusarigama è perfetto per colpire più nemici contemporaneamente.

La sincronizzazione è la chiave

La sincronizzazione è una meccanica iconica della saga Assassin’s Creed e in Shadows è più utile che mai. Ogni volta che sincronizzate un punto panoramico, guadagnate esperienza per salire di livello più rapidamente e sbloccate nuove zone della mappa per il viaggio rapido.

Dato che il mondo di gioco è vasto e ricco di dettagli, avere punti di viaggio rapido disseminati in ogni area vi farà risparmiare moltissimo tempo. Durante il tragitto verso un punto di sincronizzazione, potreste anche imbattervi in eventi casuali, nemici da eliminare o loot prezioso. Esplorate con attenzione e cercate di sincronizzare ogni nuova area il prima possibile!

Assaltate il Castello di Katano

Uno dei primi obiettivi che dovreste considerare è il Castello di Katano, situato a ovest del vostro rifugio. I castelli sono tra le sfide più impegnative del gioco, ma offrono ricompense di grande valore, tra cui armi, materiali rari e punti esperienza utili per potenziare il vostro personaggio. Per affrontare questa sfida al meglio, è consigliabile equipaggiarsi con le armi e gli strumenti giusti, sfruttando l’ambiente a vostro vantaggio.

Sconfiggere i Samurai Daisho che lo proteggono vi permetterà di accedere ai Forzieri Leggendari, che contengono equipaggiamenti di alto livello. Nel forziere di Katano troverete un’armatura speciale che vi concede un’abilità extra per il lancio del katana dopo un assassinio riuscito, rendendo gli scontri più dinamici ed efficaci. Approcciate l'assalto con una strategia ben studiata e sfruttate le abilità di Naoe o Yasuke per avere la meglio sui nemici.

Costruite la Forgia appena potete

Nel vostro rifugio, una delle prime strutture da costruire è la Forgia. Questa vi permetterà di migliorare le vostre armi, un aspetto fondamentale per tenere il passo con nemici sempre più forti. Anche se potreste trovare armi migliori esplorando, il potenziamento di quelle attuali vi garantirà sempre un vantaggio.

Cercate i Kuji Kiris

I Kuji Kiris sono luoghi di meditazione che vi permettono di accedere ai ricordi di Naoe. Anche se non contengono loot particolarmente prezioso, offrono punti Conoscenza e XP, oltre a svelare dettagli sulla storia e le abilità della protagonista. Sono quindi un’ottima risorsa per chi ama approfondire la narrativa del gioco e migliorare il proprio personaggio attraverso un’analisi più approfondita della lore.

Potrete trovarne uno nel vostro rifugio e altri sparsi in diverse località, come Kawachi Heights, Rolling Glen, Nanatsu Matsu ed Eboshigata Hachiman Shrine. Oltre ad arricchire la vostra esperienza narrativa, questi luoghi possono offrire indizi su missioni future e nascondere segreti che potrebbero tornarvi utili durante il vostro viaggio.

Saccheggiate le zone sorvegliate

Le aree con diamanti rossi sulla mappa indicano luoghi sorvegliati da pattuglie nemiche. Anche se la loro ricchezza è bassa, vale sempre la pena esplorarli perché contengono almeno un forziere, che potrebbe rivelarsi leggendario e offrirvi equipaggiamento prezioso.

Ricordate inoltre che i forzieri non si trovano solo sulla terraferma: alcuni specchi d’acqua come stagni o laghetti nascondono casse sommerse pronte per essere saccheggiate!

Aumentate il rango di Conoscenza

Oltre ai Kuji Kiris, esistono altri punti d’interesse che possono aiutarvi a espandere le vostre conoscenze. Sono segnalati sulla mappa con icone arancioni o punti interrogativi e spesso vi verrà richiesto di svolgere piccoli compiti, come raccogliere pagine in un tempio o pregare in vari santuari. Queste attività, seppur secondarie, contribuiscono alla crescita del vostro personaggio e vi permettono di ottenere XP extra.

Per individuarli facilmente, usate la funzione di Focus premendo L2 su PlayStation o cliccando con il tasto destro del mouse su PC. Ogni dettaglio può fare la differenza nel vostro cammino, quindi non sottovalutate queste opportunità di apprendimento.

Sbloccate i Kakurega

I Kakurega sono rifugi sparsi nel mondo di Assassin’s Creed Shadows che fungono da punti di viaggio rapido e basi secondarie dove rifornirvi di provviste e migliorare il vostro nascondiglio. Quando vedete il messaggio “Kakurega Sbloccato”, ricordate che dovete comunque attivarlo manualmente sulla mappa, pagando 800 mon. Investire in questi rifugi vi garantirà un notevole vantaggio logistico, riducendo i tempi di viaggio e permettendovi di riorganizzarvi più facilmente tra una missione e l’altra.

Potenziate lo Studio e la Stalla

Mentre lavorate alla Forgia, considerate anche la costruzione di uno Studio e l’aggiornamento della Stalla. Lo Studio vi permetterà di aggiungere un Esploratore al vostro roster e ridurre l’area di ricerca del 25%. Invece, migliorare la Stalla, invece, dimezza il numero di Esploratori necessari per recuperare risorse dai depositi, rendendo il farming molto più efficiente.

Parlate con gli NPC per ottenere informazioni

Gli NPC con l’icona "..." sopra la testa possono offrirvi informazioni preziose. Ascoltando le loro conversazioni potrete ottenere dettagli su attività disponibili, leggende e persino la posizione di Forzieri Leggendari.

Completate contratti per ottenere risorse

Nel Kakurega del vostro rifugio troverete un tavolo con una lista di contratti: missioni secondarie che offrono risorse come ricompensa. Potete accettarne fino a tre alla volta, e nuove missioni vengono aggiunte regolarmente. Sfruttate queste opportunità per accumulare materiali utili a potenziare il vostro nascondiglio.

Sbloccate miglioramenti per il Kakurega

Aggiornare il Kakurega non solo vi fornisce vantaggi logistici, ma vi permette anche di ricevere suggerimenti e informazioni direttamente nella vostra base, senza doverle cercare parlando con NPC casuali. Un risparmio di tempo prezioso!

Completate la missione secondaria Kabukimono

Una delle prime missioni secondarie più redditizie è la Kabukimono, attivabile salvando un NPC a sud-ovest di Senri Hills. Dovrete eliminare un gruppo di samurai ribelli: ogni uccisione vi garantirà 5000 XP e Punti Maestria, un aiuto enorme nelle prime fasi di gioco.

Aiutate i civili per ottenere vantaggi

Se durante i vostri viaggi notate dei civili innocenti vessati dalle guardie, fermatevi ad aiutarli. Oltre a guadagnare XP, le persone che salverete vi forniranno consigli utili, indicazioni su luoghi d’interesse o oggetti preziosi che potrete vendere per ottenere Mon.