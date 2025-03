Assassin's Creed Shadows - Come usare le vedette

Assassin's Creed Shadows vi porta nel Giappone feudale, un'epoca di guerre, intrighi e segreti. Il mondo di gioco è vasto e pieno di opportunità, ma anche di pericoli, e per affrontarli al meglio avrete bisogno di sfruttare ogni risorsa a vostra disposizione. Tra gli strumenti più utili spiccano le vedette, preziosi alleati che possono aiutarvi a individuare obiettivi, raccogliere risorse e persino ridurre il livello di allerta delle regioni che esplorate.

Le vedette diventano disponibili dopo aver raggiunto un certo punto nella storia e aver sbloccato il rifugio. Da quel momento in poi, potrete assegnarle a diverse attività strategiche che vi semplificheranno la vita, permettendovi di concentrarvi sulle missioni principali e sulle battaglie più importanti.

Tuttavia, il numero di vedette disponibili è limitato per ogni stagione, quindi dovrete usarle con attenzione e imparare a ripristinarle per poterle sfruttare al meglio. In questa guida vedremo nel dettaglio come utilizzare le vedette, come ottenerne di nuove e come migliorarne l'efficacia.

Come usare le vedette in Assassin's Creed Shadows

Trovare obiettivi di missione

Le vedette possono aiutarvi a individuare con precisione gli obiettivi delle missioni, specialmente quando le indicazioni fornite dal gioco sono vaghe. Per inviarle in ricognizione, aprite la mappa del mondo e cercate l'opzione per "Esaminare obiettivo".

Selezionate un'area di ricerca e inviate una vedetta. Più vedette impiegate, più ampia sarà la zona coperta e maggiori saranno le probabilità di individuare rapidamente il punto d'interesse. Potenziando la casa studio nel rifugio, potrete rendere le vedette ancora più efficienti nella ricerca.

Contrabbandare risorse

Le vedette possono anche essere impiegate per raccogliere risorse dai luoghi ricchi di beni, come castelli e accampamenti. Durante l'esplorazione, usate il comando "Contrabbanda risorse" vicino a una scorta di materiali e assegnate vedette alla missione. Le risorse raccolte verranno consegnate automaticamente al vostro rifugio alla fine della stagione.

Per migliorare l'efficienza del contrabbando, potenziate la stalla, che ridurrà il numero di vedette necessarie per il trasporto e aumenterà il quantitativo di materiali recuperati.

Ridurre lo stato di allerta

Se i nemici attivano un allarme nella loro zona, il livello di allerta regionale aumenterà, rendendo più difficile muoversi inosservati. Per abbassare l'allerta, potete assegnare vedette alla rimozione dello stato di pericolo. Questo diventa possibile migliorando il kakurega nel rifugio. Una volta potenziato, potrete selezionare "Rimuovi allerta regionale" dalla mappa e assegnare vedette alla missione.

Come ottenere nuove vedette in Assassin's Creed Shadows

Ripristinare le vedette disponibili

Le vedette vengono ripristinate automaticamente all'inizio di una nuova stagione, ma se ne avete bisogno prima potete rifornirle visitando il kakurega nel vostro rifugio e pagando una piccola somma in monete. Troverete i sacchi di rifornimento appesi alle pareti: interagite con essi per scoprire il costo e la quantità di vedette che potrete recuperare.

Un altro modo per ottenere vedette extra è interagire con gli NPC durante l’esplorazione. Aiutare determinate persone vi ricompenserà con "punti vedetta", che vi consentiranno di riutilizzare una vedetta anche se avete esaurito le vostre assegnazioni per la stagione in corso.

Potenziare il rifugio per aumentare le vedette

Per ottenere più vedette permanenti, dovrete migliorare la casa studio del rifugio. Ogni potenziamento della casa studio vi garantirà una vedetta aggiuntiva, aumentando così il numero massimo di vedette disponibili per ogni stagione. Quando reclutate una nuova vedetta, questa apparirà sul lato destro dello schermo, mentre sul lato sinistro vedrete aggiornarsi il numero totale di vedette utilizzabili.

Le vedette sono uno strumento fondamentale in Assassin's Creed Shadows, che vi consente di esplorare il mondo con maggiore efficienza e di affrontare le missioni con un vantaggio strategico. Usatele saggiamente per trovare obiettivi, raccogliere risorse e ridurre la difficoltà di certe aree. Potenziando il vostro rifugio, potrete aumentarne il numero e migliorarne l'efficacia, garantendovi un'esperienza di gioco più fluida e coinvolgente. Con una gestione intelligente delle vedette, il vostro cammino nel Giappone feudale sarà più semplice e pieno di successi.