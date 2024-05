Assassin's Creed Origins - Deluxe Edition per PC a SOLO 11€!

Assassin's Creed Origins - Deluxe Edition per PC è oggi disponibile su Amazon al prezzo speciale di 10,50€. Questa offerta rappresenta uno sconto del 25% rispetto al costo originale di 14€. Immergetevi nel fascino dell'antico Egitto, in un viaggio che vi porterà a scoprire i segreti e i miti dimenticati che hanno dato origine alla Confraternita degli Assassini. La Deluxe Edition include contenuti esclusivi come il Pacchetto Digitale Deluxe e tre punti abilità aggiuntivi per un'avventura ancora più entusiasmante. Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza di gioco unica, esplorando un vasto territorio ricco di misteri, combattimenti strategici e una storia affascinante a ogni partita.

Assassin's Creed Origins - Deluxe Edition per PC, chi dovrebbe acquistarlo?

Assassin's Creed: Origins è il titolo perfetto per gli appassionati di videogiochi con una forte componente storica e avventurosa, e che desiderano immergersi nell'affascinante e misterioso mondo dell'antico Egitto. Questa edizione deluxe risponde alle esigenze di chi cerca un'esperienza di gioco arricchita da contenuti esclusivi, come missioni speciali, costumi unici e bonus. È ideale per i giocatori dai 18 anni in su, che desiderano esplorare territori vasti e pieni di sorprese, vivendo una storia profonda e coinvolgente, incontrando personaggi indimenticabili lungo il cammino.

Assassin's Creed Origins vi porta nel cuore dell'antico Egitto, dove il conflitto e la scoperta si intrecciano in un'avventura epica che segna l'inizio della Confraternita degli Assassini. Questa edizione include, oltre al gioco principale, il Pacchetto Digitale Deluxe e tre punti abilità aggiuntivi per migliorare il vostro assassino fin dall'inizio. Esplorate un vasto mondo aperto, ricco di misteri da svelare e nemici da affrontare, utilizzando un'ampia varietà di armi e strategie. La modalità di gioco si arricchisce di elementi RPG che consentono una profonda personalizzazione del vostro personaggio, rendendo ogni partita un'esperienza unica.

Disponibile ora a soli 10,50€, Assassin's Creed Origins - Deluxe Edition per PC è un'offerta imperdibile per gli appassionati della serie e per chi desidera immergersi in un'avventura ricca di azione, storia e esplorazione. Grazie ai contenuti aggiuntivi esclusivi e ai punti abilità extra, avrete tutto il necessario per iniziare al meglio la vostra missione in questo affascinante capitolo della saga. Vi consigliamo di cogliere questa opportunità per viaggiare indietro nel tempo ed esplorare l'antico Egitto come mai prima d'ora.

