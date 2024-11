Acquista la PS5 Slim su eBay e ottieni uno SCONTO SPECIALE grazie a questo COUPON!

Se state cercando una PS5 Slim a un prezzo vantaggioso, l'attuale promozione su eBay è da non perdere. La Sony PlayStation 5 Slim è disponibile a soli 439,99€, grazie a uno sconto di 25€ applicabile utilizzando il codice "PSPROTT24" al momento del pagamento. Un'occasione assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

NB: ricordatevi di attivare il coupon "PSPROTT24" per ottenere uno sconto aggiuntivo di 25€ durante il checkout

PS5 Slim, chi dovrebbe acquistarla?

La PS5 Slim è l'ultima versione della console Sony, caratterizzata da un design più compatto rispetto al modello originale. Mantiene la stessa potenza di elaborazione della versione standard, con un'unità Blu-ray rimovibile e un SSD da 1 TB. Questo modello è modulare, con un volume ridotto del 30% e un peso inferiore del 18%, rendendola non solo esteticamente piacevole ma anche pratica da collocare in qualsiasi ambiente.

Inoltre, le cover intercambiabili aggiungono un ulteriore livello di personalizzazione, permettendovi di adattare l'aspetto della console ai vostri gusti personali. Il controller DualSense incluso offre un'esperienza di gioco immersiva grazie ai trigger adattivi e al feedback aptico, migliorando significativamente il gameplay. Il design della PS5 Slim, con la sua linea nera distintiva, si integra perfettamente con il controller, offrendo un'estetica coerente e moderna.

Questa offerta è particolarmente interessante perché è raro trovare la PS5 Slim a un prezzo così competitivo. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è significativo, rendendo questa promozione su eBay un'opportunità da non perdere per chiunque desideri entrare nel mondo del gaming di nuova generazione con una console potente e versatile.

Affrettatevi a cogliere questa occasione unica, poiché le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. La PS5 Slim non è solo un'ottima scelta per i giocatori più esigenti, ma anche un regalo perfetto per chi vuole vivere un'esperienza di gioco senza compromessi. Per approfittare di questa promozione, visitate eBay e utilizzate il codice sconto "PSPROTT24" al momento dell'acquisto.

Vedi offerta su eBay