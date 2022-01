Arriva un simulatore di appuntamenti ispirato a Cyberpunk 2077, perché sì

Cyberpunk 2077 ha sicuramente fatto parlare nei mesi scorsi spesso per i motivi sbagliati, sebbene i giocatori abbiano comunque trovato più di un motivo per esplorare Night City.

Il gioco CD Projekt RED ha infatti comunque trovato il plauso di un buon numero di giocatori (specie l’utenza PC), al netto delle evidenti e palesi lacune dell’edizione console base.

Tra misteriose porte che si aprono e tante altre stranezze, Cyberpunk 2077 ha quindi trovato una sua dimensione, seppure sempre piuttosto instabile.

Infatti, se qualche fan sta immaginando il gioco come fosse next-gen, altri giocatori del titolo in questione hanno ora deciso di creare un vero e proprio simulatore di appuntamenti dedicato alle avventure di V.

Cyberbang 2069 (sì, avete letto bene) è infatti un dating sim davvero molto particolare, disponibile nelle versioni SFW e NSFW.

Come riportato da The Gamer, il gioco è stato creato da un piccolo team conosciuto come Triple Thirst, sviluppatrici in grado di dare vita a una vera e propria visual novel a tema.

Inoltre, incredibile ma vero, Cyberbang 2069 ha ricevuto la “benedizione” del progetto da parte degli stessi CDPR, oltre al fatto che il gioco è disponibile in forma totalmente gratuita e – ovviamente – non ufficiale rispetto al gioco base.

Poco sotto, un trailer del titolo in questione (davvero molto particolare, a dirla tutta).

Avete letto in ogni caso che il 2021 di Cyberpunk 2077 è stato un vero trionfo, cosa questa che ha messo a zittire un gran numero di detrattori del gioco di CDPR.

Del resto, la speranza di CD Projekt è infatti quella che il titolo possa essere rivalutato nel corso dei mesi, magari anche dopo l’arrivo delle attese versioni per console di nuova generazione.

Versioni, che il CEO Adam Kiciński aveva in precedenza lasciato suggerire che sarebbero arrivate durante il primo quadrimestre del 2022.