Cyberpunk 2077, redenzione completa: è uno dei più venduti e giocati del 2021

Ormai non è certo un mistero come Cyberpunk 2077 abbia avuto un lancio estremamente problematico: l’ambizioso titolo di CD Projekt è arrivato sul mercato senza rispettare molte promesse e con svariati difetti, evidenti in particolar modo nelle versioni console del titolo.

Da quel momento, CD Projekt ha deciso di rimboccarsi le maniche e rilasciare tantissimi aggiornamenti per trasformare, passo dopo passo, Cyberpunk 2077 in un gioco che potesse essere in grado di soddisfare i fan.

Gli utenti hanno dimostrato di aver apprezzato lo sforzo del team, al punto da premiarlo con tantissime recensioni positive su Steam, al punto che uno dei designer si è addirittura commosso per la rinnovata fiducia degli utenti.

Come riportato da Kotaku, Steam ha in queste ore ufficializzato quali sono stati i giochi di maggior successo sulla propria piattaforma, facendo emergere una conferma importante: il 2021 di Cyberpunk 2077 è stato un autentico trionfo.

Aiutato anche dalle grandi svendite alle quali ha preso parte, tra le quali ricordiamo esserci i nuovissimi saldi invernali, l’ambizioso RPG di CD Projekt si è infatti conquistato una rispettabilissima posizione tra i giochi più venduti dell’anno, andandosi a posizionare tra i titoli che hanno conquistato la posizione «Argento» in classifica.

Significa dunque che ha ottenuto un successo pari a quello di altri attesissimi titoli, come Resident Evil Village, Mass Effect Legendary Edition e Halo Infinite: un risultato sicuramente impressionante, considerate le premesse disastrose con il quale era partito l’attuale annata.

Ma è nella classifica dei titoli più giocati del 2021 che Cyberpunk 2077 riesce a risplendere di un successo ancora più impressionante: si tratta infatti di uno dei pochi videogiochi che ha conquistato il «Platino», con più di 200.000 giocatori connessi contemporaneamente.

Per rendere l’idea dell’incredibile successo dell’RPG di CD Projekt, basti sottolineare che ha superato GTA V in classifica, posizionandosi dietro solamente a Counter-Strike Global Offensive, PUBG: Battlegrounds e Rust.

Un anno dunque da incorniciare per Cyberpunk 2077, nonostante il lancio sia stato notevolmente travagliato: adesso CD Projekt dovrà continuare sulla strada già tracciata per ripagare la rinnovata fiducia dei suoi fan.

Anche gli stessi utenti stanno contribuendo ad espandere Night City, realizzando mod molto interessanti come quella che rimette in funzione la metropolitana della città.

Pare però che non torneranno ufficialmente gli inseguimenti in auto, che non sono stati possibili per via di problemi tecnici: CD Projekt ha voluto usare Elden Ring come esempio per spiegarne l’assenza.