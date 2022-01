Cyberpunk 2077, a Night City c’è una porta segreta (ed è stata aperta)

Cyberpunk 2077 ha passato mille problemi, tra cui bug, glitch e altro legati alla versione console old-gen, sebbene coi mesi i giocatori hanno comunque trovato più di un motivo per visitare Night City.

Al di fuori della versione PC del gioco – pressoché ottimale – le edizioni PlayStation e Xbox erano al limite dell’ingiocabile, sebbene varie patch e hotfix abbiano pressappoco sanato la situazione col passare delle settimane.

E se qualche fan sta immaginando il gioco come fosse next-gen, altri giocatori di Cyberpunk 2077 hanno ora aperto una porta misteriosa a Night City, la quale nasconde però un’altra sorpresa inaspettata.

Come accade del resto in molte metropoli viste in altrettanti titoli open-world, anche Night City è piena di porte che non si aprono.

Spesso si tratta di una scelta degli sviluppatori, visto e considerato che spesso non c’è alcun motivo per il giocatore di entrare in un determinato luogo, sebbene nel caso del gioco di CD Projekt RED la cosa potrebbe assumere un significato diverso.

Come riportato su Reddit (via The Gamer), l’utente “Insatiate__Ire” ha però trovato una porta che si apre, sebbene la delusione è purtroppo dietro l’angolo.

Come potete notare voi stessi dal video sottostante, l’ingresso dà in realtà accesso a una seconda porta, la quale conduce a sua volta nuovamente alla strada.

Insomma, al netto del “mistero” dietro questa porta, sembra quindi che si tratti di fatto dell’ennesima svista dei programmatori, visto che la presenza di quell’ingresso porta a un nulla di fatto.

Avete letto che un gran numero di giocatori ha deciso di riempire Steam con recensioni positive, nonostante tutto?

La speranza di CD Projekt è infatti quella che il titolo possa essere rivalutato, magari anche dopo l’arrivo delle attese versioni per console di nuova generazione.

Del resto, il 2021 di Cyberpunk 2077 è stato un autentico trionfo, cosa questa che mette a zittire gran parte dei detrattori.