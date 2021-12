Anche Spider-Man ama Spider-Man di Insomniac

Sono giorni caldissimi, con l’arrivo di Spider-Man: No Way Home, e ovviamente Spider-Man è sulla bocca di tutti. Il celebre supereroe della Marvel è sotto i riflettori anche nel mondo videoludico, considerando che da poco è sbarcato anche su Fortnite, su Marvel’s Avengers e non solo su quelli.

Tuttavia, sappiamo che ci sono dei videogiochi ufficiali molto apprezzati dedicati a Peter Parker: stiamo parlando di Marvel’s Spider-Man firmato da Insomniac Games, uscito prima su PlayStation 4 e poi portato anche su PlayStation 5, a cui ha fatto seguito Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – che nel 2020 fece da traino per PS5.

E mentre siamo in attesa del 2023 per scoprire qualcosa di più su Marvel’s Spider-Man 2, che sarà dedicato solo agli utenti PS5, cosa succederebbe se chiedessimo all’Uomo Ragno in persona che cosa ne pensa dei videogiochi che gli vengono dedicati?

Marvel's Spider-Man è uscito nel 2018

Qualcuno lo ha fatto e, in un’intervista video a Tom Holland (che è Peter Parker al cinema) rilanciata su Reddit e ripresa da GamingBolt, l’attore si è espresso sui videogiochi, ammettendo di aver amato l’uscita su PS4.

Nelle parole di Holland:

«Ho giocato Spider-Man e l’ho del tutto amato. Ci giocherei volentieri a casa e penso che sia fantastico, è davvero divertente. E la meccanica per scorrazzare per la città appeso alle ragnatele è davvero ben fatta».

Holland ha anche aggiunto che spera che una mossa che vedremo in No Way Home possa venire inclusa nei prossimi videogiochi – anche se per il momento non ci è dato sapere di quale mossa parlasse e vi abbiamo riferito tutti i dettagli in questa notizia dedicata.

Per quanto riguarda il prossimo videogioco, sappiamo che Venom avrà un ruolo fondamentale e ci sono possibilità che i giocatori possano scegliere se controllare Peter Parker o Miles Morales. È anche possibile che siano determinate sequenze del gioco, sempre a firma Insomniac, a decidere di quale dei due eroi potremo vestire i panni.

Per il momento, con la release ancora lontana, è difficile fare previsioni certe: l’unica sicurezza è che Sony punta a rendere anche Marvel’s Spider-Man 2 un videogioco all’altezza dei fan dell’arrampicamuri – a partire da Tom Holland in persona.

A proposito di attori, nelle score ore hanno fatto chiacchierare le dichiarazioni di Keanu Reeves, che ha invece candidamente ammesso di non aver giocato Cyberpunk 2077, dove veste i panni della rockstar rivoluzionaria Johnny Silverhand.