Marvel’s Spider-Man 2: uscita, gameplay, Venom e quello che sappiamo

Era nell’aria da qualche tempo, ma Marvel’s Spider-Man 2 è diventato ufficiale solo durante il PlayStation Showcase del 2021, dove abbiamo visto venire presentato il primo video.

Abbiamo così appreso i primordiali dettagli sul prossimo progetto di Insomniac Games, che ci metterà ancora una volta nei panni dell’arrampica-muri più famoso del mondo, questa volta affiancato da vecchi alleati che tutti amiamo e pronto ad affrontare minacce davvero iconiche nel mondo Marvel.

Marvel’s Spider-Man 2: uscita

Quando esce Marvel’s Spider-Man 2? La risposta per ora è individuata in una finestra di lancio piuttosto ampia: il trailer di presentazione faceva infatti riferimento al 2023. Chiaramente, per ora parliamo di una data che, come successo in precedenza con Horizon: Forbidden West, God of War: Ragnarok e Gran Turismo 7, potrebbe poi essere risistemata in corso d’opera da Sony.

Per quanto riguarda le console, Sony ha già anticipato che Marvel’s Spider-Man 2 non arriverà su PS4 e sarà un gioco pensato solo per PS5: per il 2023, quindi, la casa giapponese immagina di aver già salutato lo sviluppo cross-generazionale che sta caratterizzando il suo attuale parco titoli.

Spider-Man 2 arriverà nel 2023

Marvel’s Spider-Man 2: la trama

Non ci è dato sapere ancora tanti dettagli sulla trama (ma aggiorneremo l’articolo appena ne sapremo di più, quindi tenetelo a vista nella vostra lista delle pagine preferite, ndr), ma un dato è già certo: Spider-Man 2 sarà un sequel di Spider-Man e di Spider-Man: Miles Morales.

Dopo le vicende dei primi due giochi, infatti, il trailer ci ha mostrato Peter Parker e Miles Morales pronti a unire le forze – una prospettiva difficile da immaginare, se Miles non avesse prima affrontato il percorso vissuto nel gioco lanciato nel 2020, che a sua volta faceva seguito alle vicende del precedente.

Abbiamo visto i due supereroi alle prese con una nuova minaccia, che potrebbe essere rappresentata da nientemeno che Venom. Senza anticipare troppo, infatti, il primo trailer si conclude con i due Spidey che, in un vicolo, osservano le tenebre da cui emerge il simbionte, in tutta la sua magnifica minacciosità.

Spider-Man 2 potrebbe farci giocare sia come Peter che come Miles

Per ora non sappiamo come si snoderà la trama e quanti altri personaggi celebri del mondo Marvel vedremo in Spider-Man 2, ma attendiamo di scoprirlo e riferirvi di più.

In compenso, su PlayStation Blog gli sviluppatori hanno anticipato di voler ancora raccontare una storia che non solo ponga l’accento sulle macro-gesta eroiche dei protagonisti, ma anche sulla dimensione umana, sulle persone che sono dietro le maschere.

Il gameplay su PS5

È legittimo aspettarsi un gameplay che riprenda quanto visto in Spider-Man e in Spider-Man: Miles Morales, per l’atteso Marvel’s Spider-Man 2. Sicuramente sarà ancora possibile esplorare New York appesi alle ragnatele, di grattacielo in grattacielo, ed è molto probabile che venga riproposto un approccio di missioni primarie, dedicate alla campagna, e altre opzionali per chi ama il free roaming.

Pronti ad avere a che fare con Venom?

Difficile immaginare una rivoluzione del combat system, anche se il trailer ha già anticipato un’evoluzione per i “tentacoli” di Spidey, che l’eroe potrà sfruttare pienamente per colpire i nemici come un vero ragno, con le otto zampe del caso.

Gli sviluppatori hanno fatto sapere che vedremo nuove abilità e nuovi completi – quindi aspettiamoci anche outfit inediti con tutti i vantaggi del caso.

Rimane da vedere (ma le probabilità sono alte) se ci saranno momenti in cui si potranno anche vestire i panni di Miles – o magari passare da un protagonista all’altro: in questo modo, il gameplay potrebbe ancora contare anche sul potere Venom, sferrando pugni e finisher di elevata potenza per mettere fine in modo spettacolare alle colluttazioni con i nemici.

I due Spider-Man del nuovo titolo di Insomniac Games

Chi lo sta sviluppando?

Il gioco sta venendo sviluppato da Insomniac Games, già autrice dei due precedenti appuntamenti con il mondo dell’Uomo Ragno su PlayStation, e vede il ritorno di Bryan Intihar come direttore creativo e di Ryan Smith come direttore del progetto.

Per quanto riguarda il cast, è stato già annunciato che Tony Todd sarà la voce in inglese di Venom. Attendiamo conferme, invece, per tutti gli altri attori e soprattutto per le bravissime voci che hanno animato i giochi precedenti in italiano. A tal proposito, daremmo per scontato il doppiaggio nella nostra lingua, come da tradizioni per le produzioni di vetrina firmate da Sony Interactive Entertainment.