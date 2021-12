Keanu Reeves ama Cyberpunk 2077, ma non l’ha mai giocato

L’interpretazione di Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand è sicuramente una delle performance più iconiche di Cyberpunk 2077: l’attore è stato infatti fondamentale per la promozione dell’ambizioso nuovo titolo di CD Projekt.

Nonostante il suo grande impatto nell’ultima avventura del team di Witcher e nonostante non abbia mai cercato di nascondere il suo entusiasmo nei confronti di Cyberpunk 2077, l’attore ha però dichiarato di non aver mai giocato a un videogioco prima d’ora.

Curiosamente, le sue dichiarazioni contraddicono quanto dichiarato dagli sviluppatori appena prima del lancio, dato che sostenevano come Keanu Reeves avesse giocato Cyberpunk 2077 senza però finirlo.

Ma considerando che prima del lancio CD Projekt aveva anche sostenuto di essere rimasta «sorpresa» da come girava il gioco su PS4 e Xbox One, forse la notizia potrebbe non essere particolarmente sorprendente.

In un’intervista rilasciata a The Verge (via Wccftech) per celebrare il lancio di The Matrix Awakens, l’attore ha infatti dichiarato sorprendentemente di aver assistito soltanto a dimostrazioni di videogiochi, ma di non averne mai giocato uno fino ad ora.

Di fronte alle insistenze, Keanu Reeves ha poi ammesso di non aver mai giocato nemmeno a Cyberpunk 2077, nonostante il suo personaggio ricopra un ruolo chiave.

Potete osservare voi stessi la reazione dell’attore nel video completo dell’intervista, più precisamente intorno al minuto 16.48, che vi riproporremo di seguito:

Considerando che gli sviluppatori avevano sfruttato per promuovere il loro ultimo titolo proprio la passione che aveva dimostrato Keanu Reeves per il titolo, si tratta dunque di una curiosa contraddizione e sarà interessante scoprire se il team risponderà in qualche modo.

Ad ogni modo, chissà se un giorno Keanu Reeves deciderà di cambiare idea e di poter provare con mano l’ultima avventura di CD Projekt, del quale ha comunque dato dimostrazione già in passato di essere fan.

Vale infatti la pena di ricordare che è già stato avvistato acquistare proprio merchandise di Cyberpunk 2077, in un normalissimo negozio.

Pochi istanti dopo, l’attore ha avuto modo anche di rispondere a una domanda relative alle mod erotiche del suo personaggio: Keanu Reeves ha ammesso che non gli dispiace affatto se deciderete di usarle.

CD Projekt aveva invece preso una posizione molto chiara sull’argomento, rimuovendo proprio le mod in questione per paura che danneggiassero l’immagine dell’attore.