Marvel’s Spider-Man è così bello da aver ispirato Spider-Man: No Way Home

Marvel’s Spider-Man è riuscito a catturare fedelmente l’essenza di uno dei supereroi più amati dei fumetti e del cinema, al punto da essere riuscito a ispirare anche l’ultimo film del Marvel Cinematic Universe.

I combattimenti del videogioco realizzato da Insomniac sono infatti talmente soddisfacenti da aver spinto la produzione a prendere in prestito proprio un elemento di Marvel’s Spider-Man e inserirlo su Spider-Man: No Way Home, l’ultimo film in uscita a breve nelle sale cinematografiche.

Proprio per celebrarne il lancio, il videogioco aveva deciso di aggiornarsi con due nuovi costumi tratti dal film, prendendo però la decisione difficile di limitare gli update alla sola versione su PS5.

Come riportato da Push Square, sembra però che anche Marvel’s Spider-Man sia riuscito a introdurre un suo elemento nel lungometraggio: ad ammetterlo è stato Tom Holland, l’interprete dell’iconico supereroe.

In un’intervista rilasciata al canale YouTube Extraordinerd, l’attore ha infatti ammesso che Sony ha fornito al cast e alla crew una PS5 e una copia di Marvel’s Spider-Man: Tom Holland ha ammesso che il gioco è straordinario e di averlo amato.

Di fronte alla domanda se l’adattamento videoludico avesse condizionato in qualche modo la realizzazione del film, l’attore stava inizialmente per rispondere negativamente, salvo poi rivelare un curioso dettaglio:

«C’è una mossa che Spider-Man fa nel gioco, l’abbiamo presa e inserita nel film: è davvero forte».

Insomma, i combattimenti contro i pericolosissimi super cattivi sembrano aver avuto una piccola mano anche dal videogioco disponibile su PlayStation: ovviamente non è stata rivelata la mossa in questione, lasciando ai fan il piacere di scoprirla da soli.

In ogni caso, si tratta dell’ennesima prova della bontà del lavoro portato a termine dagli sviluppatori, che sono riusciti a replicare perfettamente l’essenza di uno dei supereroi più amati di sempre. E che saranno certamente orgogliosi di aver ispirato anche il film.

Se servissero ulteriori prove a dimostrazione di ciò, basta semplicemente andarsi a riguardare il bellissimo scontro finale, che è anche la dimostrazione di come il crunch non serva affatto.

L’Uomo Ragno è sicuramente uno dei personaggi più celebri di sempre: non poteva dunque mancare nemmeno su Fortnite, che ha celebrato l’arrivo del Capitolo 3 proprio con il supereroe Marvel.