Spider-Man: ecco il gameplay su Marvel’s Avengers (ma con brutte notizie)

Spider-Man, il supereroe di Marvel’s Avengers più atteso fin dai tempi dell’annuncio, sta finalmente per arrivare nell’ambiziosa produzione di Square Enix e Crystal Dynamics: mancano infatti pochissimi giorni al suo debutto, previsto per il 30 novembre, e per l’occasione è stato mostrato il suo primo gameplay.

L’iconico supereroe sarà disponibile in esclusiva per le versioni PlayStation di Marvel’s Avengers, rendendo dunque impossibile giocarlo con altre edizioni del titolo: una decisione che ha spinto gli sviluppatori a fare una scelta che potrebbe deludere molti appassionati.

Il suo arrivo è stato svelato con un esplosivo trailer di annuncio, che mostra le sue celebri acrobazie ed il suo stile di combattimento fedele al personaggio.

Sono anche stati già rivelati molti dei costumi che potrà indossare il nostro amichevole supereroe, che faranno la gioia dei più grandi appassionati.

In un’intervista rilasciata a IGN.com, gli sviluppatori hanno però confermato che il nuovo evento dedicato all’Uomo Ragno non includerà missioni legate alla storia, a differenza di quanto accaduto con i precedenti personaggi giocabili.

Il gameplay director di Marvel’s Avengers, Philippe Therien, ha spiegato che la motivazione è da ricercarsi nella volontà del team di dare priorità a contenuti che potessero essere apprezzati da tutti gli utenti, facendo dunque un sottile riferimento all’esclusività di Spider-Man su PlayStation.

Insieme al noto supereroe arriverà infatti l’evento raid dedicato a Klaw, rendendo dunque necessario stabilire cosa fosse più importante per assicurarsi che tutti i giocatori riuscissero a divertirsi.

«Per noi è stata una decisione semplice. Spider-Man può giocare tutti i contenuti, ma dopo dobbiamo rilasciarne uno che vada bene per tutte le piattaforme. Davvero, è stata una decisione che avevamo preso fin dall’inizio».

Per poterlo differenziare dagli altri supereroi, l’arrivo di Spider-Man è stato intitolato come un «evento eroe»: sarà possibile riuscire a scoprire lore e costumi del personaggio, ma non ci sarà dunque una storia vera e propria.

La redazione di IGN.com ha anche avuto l’opportunità di poter provare il personaggio per due ore: di seguito potete trovare il video che mostra Spider-Man in azione su Marvel’s Avengers:

In ogni caso, questa decisione è inevitabilmente destinata a dividere il pubblico, soprattutto tenendo in considerazione della grande quantità di tempo attesa per poter finalmente interpretare l’amichevole Spider-Man di quartiere.

Una delle informazioni che potrebbe essere possibile riuscire a scoprire dovrebbe essere anche la stessa età di Spider-Man, che sappiamo essere giovane ma più esperto di Kamala Khan.