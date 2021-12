Dopo la Fine di Fortnite c’è… Spider-Man?!

Fortnite ha appena accolto il Capitolo 3 ed Epic Games ha pensato bene di non badare a spese capovolgendo completamente tutto ciò che abbiamo imparato a conoscere e rimescolando le carte.

Il battle royale più famoso al mondo è un fenomeno inarrestabile e calamita ancora migliaia di giocatori in tutto da ogni dove, e adesso assistiamo ad una vera e propria rivoluzione.

Postiamo qui di seguito il video YouTube ufficiale del Capitolo 3 e vi illustriamo le novità introdotte in questo nuovo corso di Fortnite:

La gigantesca innovazione introdotta è sicuramente quella della mappa, che è stata letteralmente capovolta in modo da poter rivelare nuove location e nuovi biomi. E, tra i nuovi personaggi, siamo sicuri che noterete Spider-Man e Marcus da Gears of War.

La descrizione ufficiale del video recita:

«A causa di un inverno particolarmente freddo, la prima cosa che noterai è che la metà occidentale dell’isola è diventata un bioma invernale. Magari potrai fermarti alla periferia di Greasy Groove, al complesso industriale di Logjam Lumberyard e in altri luoghi. Ti piace il clima più caldo? A est ci sono i tropici, con le zone costiere, le palme e luoghi da esplorare. Sebbene I Sette abbiamo avamposti in tutta l’isola, i tropici ospitano proprio la loro casa, il “Santuario”. Questo complesso si trova proprio vicino la costa, da cui puoi avere una visione chiara della colossale statua di roccia della Fondazione. E, a proposito di colossale, nella zona si trova anche l’imponente edificio del Daily Bugle coperto di ragnatele. Ti piace un clima ancora più caldo? A sud puoi trovare il deserto (in parte decorato con della neve), ma questo non è certo privo di luoghi interessanti. Fai gare fuoristrada al Chonker’s Speedway, goditi una vita accogliente al Condo Canyon, e qualcosa che farà lacrimare anche gli occhi più secchi, “vieni giù” al ritorno del Butter Barn. Inoltre una nuova gamma di armi ti aspetta sull’isola».

Del resto le indiscrezioni nelle ultime settimane non sono mancate, come quella che aveva anticipato l’arrivo di The Rock sull’isola.

Ricordiamo inoltre, come suggerito anche dalla descrizione qui sopra, che Fortnite ha accolto anche numerosi personaggi Marvel.

