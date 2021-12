Spider-Man e il multiverso invadono un altro battle royale dopo Fortnite

Spider-Man tornerà presto al cinema in Spider-Man No Way Home, terza avventura dell’Arrampicamuri del Marvel Cinematic Universe interpretato da Tom Holland.

Nell’attesa, il personaggio invaderà anche un altro battle royale di successo, dopo a sua apparizione in Fortnite, dando così modo ai fan di far salire ulteriormente l’hype.

L’ingresso dell’Uomo Ragno del titolo Epic Games è stato sicuramente salutato con clamore dagli appassionati, tanto che ora anche quelli di un altro gioco di battaglia reale si stanno iniziando a sfregare le mani.

Come riportato da The Gamer, anche PUBG riceverà a breve la sua dose di Amichevoli Spider-Men di Quartiere.

PUBG Mobile starebbe infatti per ricevere l’Arrampicamuri come extra scaricabile, entro la fine del mese, in tempo per l’uscita di No Way Home al cinema.

Poco sotto, il tweet che mostra l’aspetto del personaggio che vedremo nella versione smartphone del gioco.

Everyone's favorite friendly neighborhood Spider-Man is swinging into action and coming to PUBG MOBILE soon! ️ Check out Spider-Man in theaters and obtain a free Spider-Man graffiti in the game's preheat event soon!#PUBGMOBILE #SpiderManNoWayHome #PUBGMXSpiderManNoWayHome pic.twitter.com/HEXmvOoIRl — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) December 10, 2021

Anche le versioni PC e console di PUBG diventeranno free-to-play l’anno prossimo. I giocatori che hanno pagato per il gioco riceveranno Battlegrounds Plus, il quale aumenterà i loro guadagni di XP fornendo anche alcuni omaggi extra.

I nuovi giocatori che stanno iniziando a farci un pensierino possono raggiungere il nuovo sito web free-to-play PUBG per pre-registrarsi e ricevere alcuni altri gadget del tutto gratuiti.

Parlando del “rivale” di PUBG, ossia Fortnite, icordiamo che Epic Games ha finalmente mantenuto la promessa e portato il gioco su Unreal Engine 5.

Ma non solo: il gioco Marvel’s Spider-Man è riuscito a ispirare anche l’ultimo film del Marvel Cinematic Universe, in arrivo il 15 dicembre nei cinema italiani.

Infine, l’attesa per questo nuovo capitolo delle avventure dell’alter ego di Peter Parker targato Insomniac potrebbe essere decisamente lunga: i fan hanno deciso di creare uno Spider-Man 2 da soli.