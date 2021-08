Abandoned: Kahraman “confessa” su Kojima, l’uomo bendato, Silent Hill

In una rara intervista, il director Hasan Kahraman ha fornito diverse spiegazioni ai tanti misteri di Abandoned, il gioco collegato dai fan a Silent Hill.

Nel corso dei mesi, il titolo in arrivo su PS5 è stato accostato anche a Hideo Kojima e a Metal Gear Solid, in un’inarrestabile teoria del complotto che ha dilagato in rete.

Abandoned è ben distante da un’uscita ma ha avuto già i suoi tanti grattacapi, come la patch necessaria per l’applicazione tramite cui verranno condivisi i trailer e un prologo giocabile – ma che, per ora, ha fornito soltanto lo stesso, breve teaser mostrato sui social.

Quest’ultimo episodio ha contribuito a creare un clima di grande scetticismo attorno al prodotto, con la community ormai disillusa sulle possibilità che possa trattarsi di un progetto importante.

Kahraman si è preso finalmente del tempo per provare a chiarire i molteplici casi scoppiati attorno ad Abandoned, e lo ha fatto in una chiacchierata con NME.

Il director ha smentito che si tratti di un nuovo Silent Hill, spiegando che il gioco sarà in realtà un survival, non un survival horror, e che ha messo da parte la sua dimensione open world in favore di una produzione lineare.

«Abandoned è un gioco shooter/survival. Ha degli elementi horror ma non è realmente un gioco horror. Non è quello che la gente pensa – che sia Silent Hill», ha spiegato.

NME ha ricevuto dei dettagli sulla storia e sul gameplay, in particolare, che lo portano a dire che non si tratti né di un Silent Hill, né di un Metal Gear.

«Inizialmente, avevamo detto che sarebbe stato un gioco open world. Ma con la grafica ad alta qualità che abbiamo ora, abbiamo dovuto sacrificare questo aspetto», ha aggiunto Kahraman. «Non è più realmente open world ora – è una storia lineare».

Abandoned seguirà la storia di Jason Longfield al suo risveglio in una misteriosa foresta; «dopo aver discusso la backstory di Jason, è chiaro che questo non è affatto un horror. È interamente qualcos’altro», fanno sapere dal sito.

Il director ha battuto su una meccanica di gioco che viene definita «nuova»: se corri, Jason resta senza fiato e questo ha un impatto sulla mira; se ha paura, si innervosisce e questo ha un’influenza sul modo in cui si gioca.

Blue Box sta realizzando il motion capture in prima persona, e questo sbloccherà possibilità per cui «il modo in cui esplori, il modo in cui ricevi danni, il modo in cui giochi è completamente differente».

Kahraman ha puntualizzato che Hideo Kojima non è coinvolto, «assolutamente no», nel progetto, anche se ha tenuto a precisare come sarebbe stato il creatore di Death Stranding a causare un po’ di confusione e persino marciarci su con alcune condivisioni sui social.

Ha poi ammesso che il lancio dell’app Realtime Experience «è stato davvero un grande disastro. La gente è davvero delusa».

Sapeva che sarebbe andata così, ma il motivo è che per far partire l’app e uscire la tanto attesa patch si è dovuto tagliare il teaser fino al punto che quest’ultimo ha compreso soltanto il footage apparso sui social nei giorni precedenti.

Questi problemi sarebbero dovuti all’Unreal Engine 5, «che è in early access e non è davvero raccomandato per progetti come questo. Ma lo abbiamo usato lo stesso perché ci servivano le feature che aveva».

Quanto al futuro immediato, un Cinematic Trailer è in arrivo «molto presto… tipo, davvero presto» e, anche se l’intenzione era inizialmente lanciarlo alla Gamescom, adesso il team si prenderà il tempo necessario per far filare tutto liscio e non farà promesse sulle date.

«Il Playable Prologue sarà disponibile poco tempo dopo il reveal Cinematic. Ma, di nuovo, non vogliamo annunciare una data», ha chiuso.

Un ultimo caso scoppiato prima della pubblicazione del teaser è stato legato al misterioso uomo bendato condiviso sui social, che sembrava richiamare apertamente Snake di Metal Gear Solid (nelle sue varie iterazioni, in ultimo Venom Snake di Metal Gear Solid V The Phantom Pain).

«La benda sull’occhio. La benda sull’occhio. Tutti l’hanno collegata immediatamente a Solid Snake. Ma pensavo, “la gente pensa che sia Silent Hill, quindi non avrebbe senso se lo collegassero a Snake. Devo ammettere che è stato un grosso errore. Ma non ha senso cambiarla ora perché è troppo tardi. Una volta che è fuori, è fuori».

Il director ha tenuto a precisare che non si tratta di un’immagine stock e che in realtà quel personaggio è il villain, con pochi capelli, quasi calvo, e una barba, realizzato con MetaHuman di Epic Games e sfocato per non anticipare troppo della storia.

Un altro fraintendimento, insomma, ma l’accoglienza della community non sta facendo passare un bel periodo al team, i cui membri «non si sentono a proprio agio nel mostrare le loro facce in questo momento. Non è divertente venire etichettati come scammer».

«Sono molto depresso ora, non riesco a dormire, non riesco a mangiare. La cosa che mi infastidisce è che la gente ci dà degli scammer. Questa è la grande cosa che mi fa davvero, davvero male. Perché non era affatto la mia intenzione».

Parole che allarmano e che invitano tutti gli appassionati, che siano rimasti scottati o siano stati sempre titubanti di fronte a questo titolo, ad abbassare i toni e avere un atteggiamento rispettoso delle sensibilità in gioco.

Probabilmente, il rapporto di fiducia con i giocatori ha cominciato a rompersi proprio in occasione della condivisione del teaser con l’uomo bendato, ma di certo questo non giustifica accuse e teorie bislacche.

Naturalmente, c’è sempre tempo per ricucire e magari condurre una campagna promozionale meno rischiosa, e la speranza è che ciò accada già alla pubblicazione del primo trailer, che a quanto pare non è lo stesso a cui sta lavorando Hideo Kojima.

La connessione tra quest’ultimo e Abandoned è stata sempre un oggetto misterioso, di cui abbiamo discusso anche in un recente articolo.