Abandoned, c’è davvero chi ci spera ancora? Il dibattito invade i social

Comunque vada, il caso Abandoned porterà un’inevitabile popolarità a Blue Box Studios (positiva o negativa che sia) e verrà ricordato come uno dei più assurdi del 2021.

Il fatto che l’altisonante nome di Hideo Kojima, creatore di Death Stranding, sia stato costantemente associato al titolo (nonostante le smentite) non ha fatto che aumentarne la risonanza.

Dopo quanto è stato mostrato nei giorni scorsi, la community si è sentita presa in giro, ed è oggettivamente vero che il poco che è stato mostrato ha tutta l’aria della beffa vera e propria.

I primi moti di insofferenza sono arrivati già ieri in seguito a un ironico tweet di Devolver Digital, che ha scatenato una serie di commenti derisori nei confronti della misteriosa opera di Hasan Kahraman e del suo team.

L’esordio della tanto attesa trailer app si è risolto in un nulla di fatto, mostrando un semplice (e brevissimo) video di un uomo che cammina su un pavimento in legno, peraltro già apparso su Twitter qualche ora prima.

L’ennesimo «coming soon» di Blue Box Studios non ha più il sapore di una volta, e i videogiocatori sembrano essere davvero stufi di questo continuo rimandare.

A commentare l’evento ci ha pensato anche il giornalista Jeff Grubb, che ha postato il seguente tweet per ribadire ancora una volta l’assurdità della vicenda:

Me to people who are just realizing that there is nothing behind Blue Box and Abandoned pic.twitter.com/Kjo6kCBjU6

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) August 14, 2021