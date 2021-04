MetaHuman, creatore di volti super-realistico, gratis da ora

A febbraio, Epic Games ha annunciato un nuovo software accessibile via browser alimentato dal suo celebre Unreal Engine chiamato MetaHuman Creator.

Lo strumento permette in modo decisamente rapido di dare vita a un modello molto realistico dei propri personaggi, modificandoli fin nei minimi dettagli.

Più del dettaglio è possibile creare volti umani in grado di mimare varie animazioni facciali estremamente fedeli alla realtà. Ora, Epic ha confermato che il software è disponibile in maniera gratuita grazie all’Accesso Anticipato.

Poco sotto, un nuovo video in cui gli sviluppatori spiegano nel dettaglio il funzionamento di MetaHuman (via ResetEra):

Per provare con mano il software basta accedere a questo indirizzo (la registrazione è in ogni caso necessaria per testare il tutto). I giocatori troveranno a disposizione da ora ben 50 modelli disponibili su Quixel Bridge.

Vladimir Mastilovic, vice presidente di Epic Games, in un recente comunicato stampa ha spiegato che grazie al tool anche un singolo programmatore potrà utilizzarlo, in modo da raccontare nuovi tipi di storie senza necessariamente spendere budget da capogiro.

Non parliamo quindi di un videogioco vero e proprio, bensì di un sistema rapido e veloce per tentare di realizzare il proprio titolo personale.

L’editor, il cui utilizzo è decisamente intuitivo, integra le tecnologie di Unreal Engine anche per la realizzare i capelli, offrendo anche 18 differenti tipologie di corporatura e abbigliamenti da selezionare: in questo modo, l’unico freno alla creazione dei vari personaggi sarà la nostra fantasia.

Ricordiamo infine che lo scorso 8 aprile Epic Games Store ha annunciato i nuovi giochi gratis che gli utenti iscritti al negozio online possono scaricare in forma assolutamente gratuita: questi saranno resi disponibili a partire da domani, 15 aprile, quindi non fateveli sfuggire!