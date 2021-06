Abandoned è davvero Silent Hill? Risponde un big molto affidabile

Abandoned, un survival horror esclusivo per PS5 annunciato diverse settimane fa, ha iniziato subito a far parlare di sé per via di una teoria sicuramente stramba, ma dopotutto neanche così irrealistica.

Si era da subito diffuso un rumor secondo il quale in realtà il gioco era in realtà il nuovo progetto segreto di Hideo Kojima, autore di Death Stranding.

Dopotutto, l’annuncio della Director’s Cut dell’avventura di Sam Porter Bridges non ha del tutto convinto i fan del papà di Metal Gear Solid, tanto che in molti attendono a braccia aperte il vero reveal del nuovo gioco.

Vero anche che Blue Box Studios, il team che sta realizzando Abandoned, ha dovuto replicare più volte di non avere alcun collegamento né con Konami, né con Kojima.

Ciò non è bastato a convincere un’ampia fetta di fan, pronti a mettere la mano sul fuoco circa il fatto che dietro ad Abandoned si nasconde altro.

Ora, è il noto giornalista Jason Schreier a dire la sua: il celebre insider – spesso autore di scoop rivelatisi poi azzeccati – ha infatti reso noto di non essere convinto al 100% che il progetto sia davvero Silent Hill sotto mentite spoglie, sebbene non ci metterebbe la firma.

Alright after several hours going down the rabbit hole I am no longer 100% convinced it's Kojima (could very well be someone crafting all these coincidences to build buzz) but no matter what happens this will remain one of the most entertaining video game stories of the year

