Creatore di un amato Silent Hill annuncia un nuovo horror: ecco la data

Sam Barlow, il game designer e creatore di Silent Hill Origins e Shattered Memories, in occasione del Future Games Show svoltosi all’E3 2021 ha annunciato il suo prossimo gioco in sviluppo.

L’autore dell’apprezzato Silent Hill Shattered Memories ha svelato al pubblico Immortality, un nuovo thriller horror che si concentrerà sulla storia di Marissa Marcel, un’attrice inventata appositamente per il titolo.

Uno degli ultimi titoli realizzati dal game designer è stato Telling Lies, un thriller interattivo che abbiamo avuto di raccontarvi approfonditamente nella nostra recensione.

Prima di lavorare a questo titolo, Sam Barlow aveva anche provato a convincere Konami a fargli realizzare un sequel di Shattered Memories, idea che però sarebbe stata scartata dal publisher della serie.

Immortality sarà il nuovo gioco del creatore di Silent Hill Shattered Memories.

Come riportato da GamingBolt, nella presentazione mostrata al Future Games Show apprendiamo che Marissa Marcel, la protagonista del titolo, è un’attrice che ha realizzato tre film, che per qualche misterioso motivo non sono mai usciti.

Alla fine del teaser apprendiamo che quello di diventare un’attrice era il suo «sogno», che potrebbe dunque anticipare quello che sarà il tema del gioco.

Immortality sembra dunque essere ancora una volta un thriller psicologico di natura horror: un genere in cui, come i suoi fan hanno imparato ad apprezzare, Barlow si è ormai specializzato.

Di seguito potete trovare il teaser trailer del nuovo horror, mostrato ieri notte durante il Future Games Show:

L’appuntamento con Immortality è fissato per il 2022: il titolo horror di Sam Barlow è attualmente previsto esclusivamente su PC, la cui pagina Steam è già disponibile.

Per il futuro di Silent Hill i fan dovranno invece attendere nuove notizie da parte di Konami: la compagnia ha anticipato delle possibili collaborazioni con studi esterni, che potrebbero riportare in vita il franchise dopo diversi anni di assenza.

Nel frattempo, se volete rigiocarvi l’intera saga, è stato svelato l’ordine cronologico di tutti i capitoli principali, tra i quali Shattered Memories è assente in quanto considerato non canonico.

Un capitolo portatile della saga è invece stato cancellato: sarebbe stato ispirato dall’episodio più celebre del franchise.