Annunciato un nuovo survival horror in esclusiva PS5

A sorpresa, Hasan Kahraman di Blue Box Game Studios – team di sviluppo con sede nei Paesi Bassi – ha annunciato via PS Blog un nuovo titolo in arrivo in esclusiva su console PS5: Abandoned.

In uscita nel 2021, il gioco un survival horror in prima persona ad alto tasso cinematografico, ambientato in un ambiente open world altamente dettagliato che favorisce un approccio realistico alla sopravvivenza. Poco sotto, trovate il primo teaser:

La storia è incentrata su Jason Longfield, un uomo che si sveglia in una foresta misteriosa. Abbandonato e non ricordando come sia arrivato lì, l’uomo scoprirà presto di essere stato rapito e portato lì per uno scopo preciso (e oscuro). Combattendo per la sua sopravvivenza, l’obiettivo principale di Jason sarà quindi uno e uno soltanto: la fuga.

Il team di sviluppatori vuole raccontare una storia inquadrata prima persona, lontana però dallo stile e dalla giocabilità di un classico shooter. Abandoned richiede infatti di nascondersi alle avversità, pensando bene a ogni colpo prima di premere il grilletto. Una mossa sbagliata può essere il fattore decisivo tra sopravvivere o meno.

Ma non solo: Blue Box Game Studios ha intenzione di enfatizzare il realismo attraverso il controller wireless DualSense. I giocatori sentiranno ogni singola interazione durante il gioco, come essere colpiti da un proiettile o premere il grilletto. Allo stesso modo, l’audio 3D aiuterà a scegliere bene le tattiche di gioco, riuscendo magari a capire la provenienza dei rumori e quindi dei potenziali pericoli nascosti tra la vegetazione.

Infine, Abandoned promette di girare a 60 fotogrammi al secondo a una risoluzione 4K nativa, con animazioni fluide dei personaggi e schermate di caricamento ridotte al minimo.

Abandoned sarà disponibile esclusivamente su PS5 nel corso del 2021.