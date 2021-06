Silent Hill per PS5 è di Hideo Kojima? Dopo il teaser, il chiarimento

Fin da quando è stato svelato ufficialmente, i fan hanno pensato che Abandoned, un survival horror esclusivo su PS5, fosse in realtà un capitolo segreto di Silent Hill realizzato da Hideo Kojima.

Blue Box, lo studio che sta realizzando questo particolare titolo, ha dovuto replicare più volte di non avere alcun collegamento con il creatore di Metal Gear Solid, ma anche nella giornata odierna è stata vittima di una nuova speculazione dei fan.

Hideo Kojima aveva infatti abituato il suo pubblico a strane trovate pubblicitarie per i suoi nuovi titoli, dunque quando è stato svelato per la prima volta Abandoned sono stati in molti a pensare che dietro ci fosse proprio l’amato creatore di videogiochi.

Il director aveva però già smentito questa ipotesi, sottolineando come la vicenda per lui e per tutto il suo team non sia stata affatto divertente da sopportare.

Un teaser pubblicato su Twitter ha però scatenato nuovamente l’interesse degli utenti, dato che Blue Box avrebbe rivelato tramite un post che Abandoned non è il vero nome del loro ultimo gioco.

Tramite un post hanno infatti svelato che il nome del loro prossimo gioco «inizia con la S e finisce con la L»: visti i collegamenti speculati in passato con Hideo Kojima, è sembrato dunque un fatto inevitabile che i fan pensassero si trattasse di un annuncio che anticipava che Abandoned fosse in realtà un nuovo capitolo di Silent Hill.

Dopo un paio di ore, sono stati nuovamente bombardati dalla curiosità dei fan di Hideo Kojima, un evento che ha costretto il team a pubblicare delle scuse ufficiali per avere «ingannato» i propri fan:

We wanted to set things straight. We have no relations with Konami. Silent Hill is owned by Konami. We do not have any relations with Hideo Kojima. It was never our intention to tease the name as Silent Hill. We sincerely apologize for this.

