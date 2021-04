Silent Hill, cambia lo sviluppo: Bluepoint sta lavorando a ‘diversi’ remake di Metal Gear Solid?

Prima che iniziassero a circolare le voci circa il fatto che Konami abbia dato in licenza la IP di Silent Hill a Bloober Team e ad uno sviluppatore giapponese “di primo piano”, diversi report affermavano che Sony stava lavorando a un nuovo capitolo della serie horror.

Ora, l’insider KatharsisT su ResetEra afferma che un Silent Hill è ancora in lavorazione presso Sony. Tuttavia, “lo studio è cambiato” e che il nome del team non è ancora trapelato per motivi non chiari. Ancora più interessante è la notizia circa il fatto che non uno, bensì diversi remake di Metal Gear Solid sarebbero in lavorazione sotto la direzione specifica di Bluepoint Games (autori di Demon’s Souls su PS5).

Un'immagine di MGSV.

Proprio oggi, relativamente alla saga di Solid Snake, è emersa la possibilità che Konami possa dare in concessione la proprietà intellettuale, visto che anche l’ormai noto report di VGC di alcune settimane aveva lasciato intendere che qualcosa sarebbe in arrivo, sia relativamente a Metal Gear che a Castlevania (altra saga Konami parcheggiata ormai da tempo immemore).

A febbraio fu Dusk Golem ad assicurare i fan circa il fatto il nuovo Silent Hill si farà e che la sua uscita è praticamente cosa certa (ma che non sarà Konami ad occuparsene).

Le informazioni divulgate dall’insider non sarebbero state “cestinate” dai moderatori di ResetEra, ragion per cui la notizia è sì una semplice indiscrezione ma è da tenere assolutamente d’occhio. Con l’E3 2021 in arrivo a giugno (ossia tra due mesi) non ci sorprenderebbe che almeno uno di questi rumor possa presto trovare conferma. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.