3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a solo 1 euro? Proprio così

Xbox Game Pass è un servizio che non ha certo bisogno di presentazioni, essendo stato spinto da Microsoft in maniera piuttosto massiccia negli ultimi mesi.

Tutti i giocatori in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold sanno bene su quanti giochi possono mettere le mani.

Solo oggi, infatti, Microsoft ha svelato due nuovi titoli gratis per Xbox che saranno giocabili fino al prossimo weekend.

A quanto pare, però, le sorprese non sono finite qui: sul sito ufficiale è infatti offerto un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate mensile al prezzo di 1 singolo euro, invece che i consueti 12,99 euro.

Ma non solo: l’acquisto comporterà altri due mesi omaggio, assicurandovi quindi un abbonamento trimestrale al costo di un caffè.

Se desiderate farci un pensierino, vi basterà cliccare a questo indirizzo prima di subito.

Ricordiamo che maggio è un mese particolarmente ricco, visto che tutti gli abbonati a Xbox Game Pass possono godersi una nuova ondata di giochi inclusi nella sottoscrizione, inclusi anche diversi titoli di un certo peso.

Ma non solo: Xbox Live Gold non è più necessario da qualche settimana per giocare ai free-to-play, cosa questa che vi permetterà di divertirvi senza spendere un centesimo.

Se ancora non ne avete abbastanza e desiderate ancora giochi gratis, vi suggeriamo di recuperare anche l’ultima chicca proposta su Epic Games Store.

Sempre per l’utenza PC, Amazon Prime offre ben cinque giochi gratis come parte del suo programma Prime Gaming.

Infine, pochi minuti fa EA ha confermato che Knockout City, multiplayer sportivo dalla componente action sviluppato da Velan Studios, sarà giocabile gratuitamente per i primi dieci giorni dal lancio senza alcun costo o abbonamento extra.