L'annuncio di Helldivers 2 su Xbox è uno di quelli in cui molti fan speravano, ma che era davvero difficile aspettarsi: del resto non capita tutti i giorni che PlayStation decida di pubblicare un videogioco sulle console rivali.

Ma è chiaro che la più grande attrattiva delle console di casa Microsoft è l'abbonamento Game Pass: questo fattore, unito al fatto che stiamo parlando di un live-service, aveva portato alcuni utenti a sospettare un suo arrivo anche sul catalogo di giochi gratis.

Tuttavia, com'era comunque prevedibile immaginare, ciò non accadrà: a chiarirlo è stata la stessa Arrowhead nel server Discord ufficiale di Helldivers 2, sottolineando che non c'è alcun piano a tal proposito.

Come segnalato da VideoGamer, la conferma è arrivata direttamente dal Community Manager, che ha anche confermato in contemporanea un'altra brutta notizia: non è prevista alcuna cross-progression tra le versioni attualmente esistenti e le edizioni Xbox.

Questo significa non solo che Helldivers 2 dovrà essere necessariamente acquistato, ma anche che chi ha già giocato su PS5 (versione che trovate scontata su Amazon) o su PC non potrà trasferire tutti gli oggetti e i bonus precendentemente sbloccati, venendo costretti a ripartire da zero.

Il lancio di questa edizione sembrerebbe dunque essere esclusivamente un modo per provare a raggiungere altri potenziali giocatori che non possiedono PS5 o un PC all'altezza: una mossa saggia, considerando che attualmente Helldivers 2 è l'unico vero live-service di successo in casa PlayStation e che potrebbe portare un po' di rinnovato entusiasmo con l'arrivo di nuovi giocatori.

Vi ricordo che Helldivers 2 sarà disponibile su Xbox Series X|S a partire dal 26 agosto 2025: dovremo dunque attendere la fine del mese prima di vedere i giocatori sulle console Microsoft unirsi alla battaglia per la Super-Terra.

I giocatori su Xbox Game Pass, invece, dovranno "accontentarsi" dei giochi gratuiti previsti per le prossime settimane.