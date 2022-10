Zelda Tears of The Kingdom, Link è a grandezza d’uomo (ma è tutto marketing)

Il nome ufficiale e la data di uscita del sequel di Breath of the Wild 2, ovvero The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ha sicuramente colpito i fan nelle ultime settimane.

Il sequel dell'open world per Nintendo Switch vedrà infatti la luce nei primi mesi del 2023.

L’annuncio, che è stata l’occasione per mostrare anche un nuovo ed emozionante trailer, ha aumentato l’hype in maniera incontrollabile.

Ora, dopo che i fan si sono dilettati a portare alla luce alcune teorie davvero intriganti, sembra proprio che Nintendo abbia deciso di promuovere il gioco – più in particolare il protagonista, Link – in una maniera decisamente spettacolare.

Come riportato anche da VGC, Nintendo ha deciso di promuovere The Legend of Zelda Tears of the Kingdom per la prima volta, durante un evento in Giappone tenutosi questo fine settimana.

All’evento Nintendo Live 2022 di Tokyo è stata infatti esposta una statua promozionale di Link del sequel Breath of the Wild a grandezza d’uomo, con la quale i visitatori possono scattare foto e selfie.

La statua raffigura l’eroe con il braccio teso, mentre indossa una veste con cinghie e protezioni in cuoio, pantaloni e stivali, oltre a un mantello e la Spada Suprema (oltre a una faretra per le frecce).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Link statue! pic.twitter.com/XxAOprY16Q — Genki✨ (@Genki_JPN) October 8, 2022

La domanda che molti si stanno ponendo è: quale potere è in procinto di sprigionare Link dal suo braccio destro? Al momento non ci è dato sapere, visto che lo scopriremo solo quando il gioco sarà finalmente disponibile nei negozi.

Nell’attesa, qualcuno ha immaginato una serie Netflix live action dedicata a Zelda, con l’attore Tom Holland nei panni del guerriero di Hyrule.

Ma non solo: un appassionato della saga ha deciso di portare all’attenzione dei fan un dubbio specifico piuttosto interessante: com’è cambiato Link in ben 36 anni di The Legend of Zelda?

Infine, uno Zelda del passato – decisamente molto amato da intere generazioni – è stato rimaneggiato da un fan, per un remake in Unreal Engine 5.