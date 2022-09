Tears of the Kingdom avrebbe un legame con un altro capitolo di Zelda

Ieri, dopo una lunga attesa, sono stati resi noti il nome ufficiale e la data di uscita del sequel di Breath of the Wild 2, ossia The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Il sequel del capolavoro per Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon, arriverà nei primi mesi del prossimo anno col suo carico di novità.

E se solo pochi giorni fa era emerso un intrigante voce di corridoio per cui avremmo presto potuto scoprire il vero nome del gioco, ora è realtà.

L’annuncio, con tanto di nuovo ed emozionante trailer in game, ha sicuramente scosso l’animo dei giocatori, i quali avrebbero ora scoperto un aggancio tra il gioco di prossima uscita e uno storico capitolo della saga di Zelda.

Come riportato anche da Games Radar, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom potrebbe essere collegato infatti a Twilight Princess, perlomeno se una teoria dei fan si rivelasse poi essere corretta.

Come sottolineato da un fan su Reddit, in una nuova immagine rilasciata da Nintendo si vede Link che porta un Vessel of Light alla cintura.

Questo, insieme alla parola “tears” (ossia “lacrime”) presente nel titolo del gioco, ha portato i fan a teorizzare che i due giochi siano in qualche modo collegati.

Per chi non lo sapesse, il Vessel of Light è un oggetto ricorrente in The Legend of Zelda Twilight Princess ed è usato per conservare e poi rianimare le Lacrime di Luce, in modo tale da dissipare il Crepuscolo.

L’oggetto è presente anche in The Legend of Zelda Spirit Tracks e, supponiamo, sarà presente anche nel prossimo Tears of the Kingdom.

Potrebbe essere di fatto solo una coincidenza, ma è sicuramente molto più divertente teorizzare cose mentre aspettiamo l’uscita del gioco, prevista per il 12 maggio 2023.

Restando in tema, avete letto anche che la reazione dei fan di Zelda all’annuncio di data e titolo del nuovo gioco è stata del tutto proporzionata all’hype che si respira nell’aria?