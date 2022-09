Qualcuno ha immaginato il film Netflix di Zelda con Tom Holland

Di tanto in tanto prendono a circolare voci su un adattamento live action di The Legend of Zelda, sebbene fino ad oggi non è mai arrivata una conferma ufficiale.

Complice anche il successo di Breath of the Wild (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon), il classico Nintendo prima o poi approderà sul grande o sul piccolo schermo.

Già Super Mario, ad esempio, sta arrivando al cinema con un progetto molto atteso, con protagonista Chris Pratt, il cui trailer arriverà molto presto.

Ora, però, qualcuno ha deciso di portarsi avanti, immaginando un’ipotetica serie Netflix dedicata alle avventure di Link, quest’ultimo interpretato da una star dell’MCU.

Usando l’ormai noto Midjourney, il bravissimo Dan Léveillé – sviluppatore di app con sede a Los Angeles – ha creato dei fan poster nei quali vediamo l’attore Tom Holland scelto per il ruolo di Link in eventuale Zelda in versione adattamento di Netflix.

I poster, generati da una intelligenza artificiale e quindi non da mano umana, mettono in mostra una versione abbastanza plausibile (anche se un po’ inquietante) di un Link in live action interpretato da Holland.

Leveille ha condiviso una serie di poster con l’interprete di Spider-Man nei panni dell’eroe di Hyrule, con tanto di orecchie a punta tipiche del personaggio.

Ribadiamo che al momento non ci sono piani specifici per portare Link, Zelda e Ganondorf su Netflix, né su qualsiasi altra piattaforma streaming (mai dire mai, in ogni caso).

Restando in tema Netflix, ma questa volta relativamente a prodotti reali di prossima uscita, avete visto che a breve Onimusha di Capcom diventerà uno show animato davvero molto interessante?

Ma non solo: al TUDUM, l’atteso appuntamento con la stagione 3 di The Witcher ha trovato una finestra di lancio con tanto di nuovo poster.

Infine, parlando di curiosità legate alla saga di Zelda, un fan ha condiviso un metodo per ottenere tutti i 999 semi di Korok nei primi dieci minuti di Breath of the Wild su Switch.