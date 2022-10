Com’è cambiato Link in 36 anni di The Legend of Zelda?

I fan della saga di The Legend of Zelda, in religiosa attesa del prossimo capitolo della serie previsto su Switch, non amano starsene con le mani in mano.

Complice anche il successo di Breath of the Wild (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon), il classico Nintendo è una delle serie maggiormente di successo tra quelle della Grande N.

Basti pensare che qualcuno ha immaginato una serie Netflix live action dedicata a Zelda, con Tom Holland nei panni del guerriero di Hyrule, Link.

Senza contare che altri fan si sono spremuti le meningi per svelare i segreti di Breath of the Wild 2, ovvero The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ora, però, qualcuno sembra essere andato ancora oltre.

Un appassionato della saga ha infatti deciso di portare all’attenzione degli altri appassionati, un dubbio specifico davvero interessante: com’è cambiato Link in ben 36 anni di The Legend of Zelda?

Cambiamenti, quelli riportati dal giocatore in questione, che si sono riflettuti non solo sul piano prettamente estetico, bensì anche da quello pratico.

Poco sotto, quindi, trovate un’immagine piuttosto esplicativa, che mostra come Link sia drasticamente cambiato nel corso delle varie iterazioni del franchise.

Dalla versione decisamente basilare e “pixellosa” del 1986, passando per quella rivoluzionaria di Ocarina of time datata 1998, andando a toccare anche la versione toon di Wind Waker vista per la prima volta nel 2002.

Ormai entrate nel mito anche le versioni del 2017 di Breath of the Wild, con il nuovo abito base di colore azzurro, e la prossima versione del 2023 che vedremo in Tears of the Kingdom, altrettanto avveniristica. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta, tanto che è seriamente difficile sceglierne uno preferito.

Parlando sempre di curiosità legate alla saga di Zelda, un fan ha condiviso un metodo per ottenere tutti i 999 semi di Korok nei primi dieci minuti di Breath of the Wild su Switch.

Ma non solo: di recente è spuntato dal nulla Heroes of Hyrule, un gioco di Retro Studios della saga di Zelda che non vedremo mai, e sembrava promettente.