The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è ufficiale, e c’è la data di uscita

Dopo una lunga attesa sappiamo finalmente il nome ufficiale di Breath of the Wild 2, che ora dovremmo chiamare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Il sequel del capolavoro per Nintendo Switch è sicuramente uno tra i giochi più attesi del prossimo anno.

Lo attendono anche le IA che, grazie alle loro capacità, hanno provato ad immaginare come potrebbe essere effettivamente… The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Qualche giorno fa c’era stato in effetti un rumor per cui avremmo potuto scoprire il vero nome, con tanto di data, del sequel di Breath of the Wild molto presto.

Ed effettivamente il Nintendo Direct di settembre ha confermato i rumor in questione.

Perché non solo Tears of the Kingdom è il nome ufficiale del nuovo episodio per Nintendo Switch, ma c’è anche la tanto attesa data di uscita.

Resa nota da un nuovo trailer, che potete trovare qui sotto:

Finalmente sappiamo come dovremmo chiamare il prossimo capitolo della saga di The Legend of Zelda, e anche quando dovremmo aspettarlo per poter tornare ad Hyrule con le nostre Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom arriverà infatti il 12 maggio 2023, sempre nella “primavera” che era stata anticipata da Nintendo seppure non a marzo, come tutti ci aspettavamo.

Nel trailer vengono mostrati, fugacemente, anche altri elementi del gioco seppure in piccolissima parte.

Spicca sicuramente il fatto di poter volare, forse liberamente, con una versione potenziata della paravela che diventa un vero e proprio deltaplano.

Non vediamo l’ora di poterne sapere qualcosa di più mettendoci le mani sopra, anche se non ci sarà una Switch OLED a tema come quella ipotizzata da un fan.

