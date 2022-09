Lo Zelda più amato è next-gen grazie ai fan, e Breath of the Wild 2 può aspettare

The Legend of Zelda Ocarina of Time è uno dei titoli più amati della serie Nintendo – se non il più amato in assoluto – che i giocatori di vecchia data ricorderanno con affetto.

Senza nulla togliere a Breath of the Wild (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon), il classico per Nintendo 64 ha infatti lasciato il segno in maniera incisiva, diventando un cult senza tempo.

Per questo motivo, come accaduto anche a Wind Waker, un appassionato di nome CryZENx sta ricreando il classico Ocarina of Time in Unreal Engine 5.

Come riportato anche da Game Rant, il risultato ottenuto dal fan sembra già superare ogni più rosea aspettative, specie dal versante tecnico.

Il gioco originale, uno dei migliori titoli in 3D degli anni ’90, ha contribuito a inaugurare una nuova era in un’epoca in cui i videogiochi erano ancora in fase di sviluppo. ù

Non sorprende quindi che qualcuno sia interessato a riportare in vita questo gioco di un quarto di secolo fa sotto forma di remake non ufficiale.

Al momento non è dato sapere quando uscirà questo progetto realizzato dai fan, ma il suo creatore ha pubblicato un nuovo video che mostra ciò che ha realizzato sino a questo momento (lo trovate poco sotto).

Come si può immaginare, visto l’engine con cui è stato realizzato, questa iterazione di Ocarina of Time ha un aspetto davvero sorprendente, con una grafica molto più dettagliata che gli conferisce un aspetto più fresco e moderno, completo di incredibili effetti d’acqua e di illuminazione.

Tuttavia, nonostante il gioco sia di fatto next-gen, mantiene ancora l’aspetto del materiale di partenza, rendendolo immediatamente riconoscibile a chi ricorda con affetto la versione per N64.

CryZENx ha evidentemente lavorato sodo per realizzare questo fan remake: per tutti coloro che desiderano sostenere lo sviluppatore, è disponibile una pagina Patreon in cui il creatore afferma che i contributor avranno accesso a una prima versione del remake a scopo di test.

Come già detto poche righe più in alto, al momento non c’è una data di uscita per il progetto, ma sembra che le cose stiano procedendo per il verso giusto.

