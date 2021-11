Zelda (e non solo) potrebbero tornare su Switch in Europa

Nintendo Switch è sicuramente una piattaforma da gioco che non ha bisogno di presentazioni, essendo uno dei successi più travolgenti di quelli della Grande N.

Gran parte del clamore è dovuto anche e soprattutto a una libreria di giochi sulla console ibrida davvero sorprendente, grazie a un numero di franchise di culto pressoché infiniti (da Mario a Zelda, passando per Metroid, c’è davvero imbarazzo della scelta).

Come testimoniano del resto i numeri legati al 2021, Switch sembra avere ancora lunga vita, cosa questa che garantisce anche un livello qualitativo delle produzioni davvero fuori scala.

Vero anche che i 10 giochi Switch più venduti di sempre testimoniano con forza questa tesi, visto che la Casa di Mario sembra ora intenzionata a riportare alcuni grandi classici in Europa in una “nuova” versione.

Come riportato da GamesRadar+, sembra che alcuni giochi di un certo prestigio usciti negli scorsi anni potrebbero tornare in vere e proprie “edizioni definitive”.

I due giochi in questione sarebbero The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Splatoon 2, i quali potrebbero tornare in Occidente in queste nuove versioni complete.

Queste “versioni definitive” di Breath of the Wild e Splatoon 2 sono uscite in Giappone all’inizio del mese di novembre, e includono i DLC di entrambi i titoli in una singola cartuccia di gioco.

Per quanto riguarda le avventure di Link, troveremo entrambi i pacchetti DLC Master Trials e Champions’ Ballad sarebbero, mentre per il sequel di Splatoon troveremo il pacchetto Octo Expansion.

Ora, secondo il leaker Samus Hunter, Nintendo starebbe valutando di portare le edizioni definitive di questi due giochi per Switch anche nel Vecchio Continente.

A quanto pare, questo è dovuto anche a un maggiore uso di cartucce di gioco da 32GB da parte di Nintendo. In breve, se la cosa verrà conferma, potremmo essere in procinto di vedere le riedizioni di due dei migliori titoli su Switch.

Del resto, già questa estate Switch aveva dimostrato di cavarsela davvero molto bene contro la concorrenza, riuscendo a ritagliarsi un suo mercato di tutto rispetto.

Ricordiamo anche che da poco è uscita Nintendo Switch OLED, che abbiamo avuto modo di recensire su queste stesse pagine alcune settimane fa.

